Bolu Ülkü Ocakları Özkalem, Belediye Başkanı ve Adayı Tanju Özcan’ın çevrecilik maskesinin düştü dedi

Bolu'da ağaç kıyımı skandalı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem’iniddiasıyla yine gündemde. Özkalem, özellikle Bahçelievler'de gerçekleşen ağaç kesimleri, Özcan'ın çevreye olan duyarlılığını sorguladı.
Bahçelievler'de ağaç kesimi olayı
Geçtiğimiz hafta Bahçelievler, D-100 Karayolu kenarında bulunan ağaçların, Tanju Özcan'ın reklam pankartının görünürlüğü için kesildiğini iddia eden Özkalem, “Bu olay, Özcan'ın daha önce yaptığı çevreci açıklamalarla çelişiyor” dedi.
Geçmişteki çelişkili tutumlar
Özkalem, “Tanju Özcan, 2013'te Yuvaköy'de ve 2014'te Kızık'ta yapılan ağaç kesimlerine karşı çıkarken, 2020 yılında Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan benzer bir olayda farklı bir tutum sergilemişti. Bu durum, Özcan'ın çevrecilik konusundaki samimiyetini sorgulamaya açıyor” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.