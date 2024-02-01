Bolu Ülkü Ocakları Özkalem, Belediye Başkanı ve Adayı Tanju Özcan’ın çevrecilik maskesinin düştü dedi

Bolu'da ağaç kıyımı skandalı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem’iniddiasıyla yine gündemde. Özkalem, özellikle Bahçelievler'de gerçekleşen ağaç kesimleri, Özcan'ın çevreye olan duyarlılığını sorguladı.

Bahçelievler'de ağaç kesimi olayı

Geçtiğimiz hafta Bahçelievler, D-100 Karayolu kenarında bulunan ağaçların, Tanju Özcan'ın reklam pankartının görünürlüğü için kesildiğini iddia eden Özkalem, “Bu olay, Özcan'ın daha önce yaptığı çevreci açıklamalarla çelişiyor” dedi.

Geçmişteki çelişkili tutumlar

Özkalem, “Tanju Özcan, 2013'te Yuvaköy'de ve 2014'te Kızık'ta yapılan ağaç kesimlerine karşı çıkarken, 2020 yılında Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan benzer bir olayda farklı bir tutum sergilemişti. Bu durum, Özcan'ın çevrecilik konusundaki samimiyetini sorgulamaya açıyor” dedi.