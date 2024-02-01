Ruhsatsız Tabanca bakın nereye gizlemiş

55 Fişekle Şaşırtıcı Bulgu!

Aramalarda ayrıca 55 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Bu mühimmatın ne amaçla taşındığı henüz netlik kazanmasa da, olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Radar Tespit Cihazıyla Gizlilik Son Buldu!

Asayiş uygulaması sırasında polis ekipleri, bir aracın içinde radar tespit cihazı buldu. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin bu cihazları kullanarak hız kontrollerinden kaçındığı düşünülüyor. Bu cihazın sahibi hakkında da 5607 SKM kapsamında adli işlem başlatıldı.

Bıçaklarla Tehlikeli Girişim Önleniyor!

Aramalarda ayrıca 3 adet bıçak da ele geçirildi. Bu bıçaklar, güvenlik güçleri tarafından tehlikeli girişimlere karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Trafik Kurallarına Uymayanlara Cezalar!

Asayiş uygulaması sırasında 2 şahsa 5326 SKM'nin 32. maddesi uyarınca 4 bin 104 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 3 araç sürücüsüne toplamda 14 bin 357 TL trafik idari para cezası yazıldı.