Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, Altay ile oynanacak olan Altay derbisi öncesi taraftarlara seslendi.

“Bizim yolumuz güzel bir yol”

Köybaşı, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarları coşkulu bir şekilde selamlarken, "Geride kalan 20 haftada çok güzel şeyler yaşadık. Bundan sonra daha da güzel şeyler yaşayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizim yolumuz güzel bir yol. Biz Göztepe ailesi olarak çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Bunun farkındayız. Çalışmalarımız, antrenmanlarımız, fedakarlıklarımız hep bu yönde" dedi.

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Göztepe'nin kaptanı, taraftarlara duyduğu minnettarlığı da dile getirerek, "21. haftada oynayacağımız maçta sizleri de stadımıza bekliyoruz. Her zaman desteklerinizi zaten hissediyoruz. Ligin son anına kadar, son düdüğüne kadar desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyeceğinizi de biliyoruz. Bizler de üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyoruz. Sizlere teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Sahada ne gerekiyorsa onları yapmaya hazırız. Sizler orada, bizler sahada. Biz böyle güçlü bir aileyiz" şeklinde konuştu.

İzmir derbisine doğru

Büyük İzmir derbisi, 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak ve futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Taraftarlar, Kaptan İsmail Köybaşı ve takımına verdikleri destekle, Göztepe'yi zaferle taşımak için stadyumda olacaklar.