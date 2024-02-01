Sokaklarda büyük çalışma başlıyor!

Zemin Tesviye ve Söküm Çalışmalarına Başlandı

Zübeyde Hanım Caddesi'nde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmaları öncesi, Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri zemin tesviye iyileştirme ve söküm çalışmalarına başladı. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve caddeyi sıcak asfaltla düzenleyeceklerini belirtti.

Esentepe Mahallesi'nde Bakım Onarım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Esentepe Mahallesi'nde de Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasarlı yolları onarmak için yoğun bir çaba harcıyor. 98. Sokak'ta sıcak asfalt çalışmalarına önce zemin tesviye iyileştirme ve söküm işlemleri başladı. Başkan Fırıncıoğlu, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve bölge sakinlerine daha iyi ulaşım imkanı sağlayacaklarını vurguladı.

Şehirdeki Ulaşım Sorunlarına Çözüm Yolda

Bartın Belediye Başkanı, bu çalışmaların şehirdeki ulaşım sorunlarına çözüm getireceğini belirtti. Araç yollarının zamanla bozulduğuna dikkat çekerek, bu deforme olan yolların yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlandığını ifade etti. Ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışma programı doğrultusunda yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.