Trendyol Süper Lig 24. hafta heyecan başlıyor, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta için geri sayım başladı! Yarın start alacak olan bu haftada, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü heyecan dorukta olacak. Haftanın en önemli karşılaşması, 4 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yaşanacak.
Süper Lig 24. hafta programı
Yarın
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.