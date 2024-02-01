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Trendyol Süper Lig 24. hafta heyecan başlıyor, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman?

Süper Lig 24. hafta heyecanı başlıyor! Yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü kritik maçlarla dolu bir hafta futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş - Trabzonspor çekişmesi yaklaşıyor.

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Trendyol Süper Lig 24. hafta heyecan başlıyor, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? mask
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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta için geri sayım başladı! Yarın start alacak olan bu haftada, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü heyecan dorukta olacak. Haftanın en önemli karşılaşması, 4 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yaşanacak.

Süper Lig 24. hafta programı

Yarın

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

 

 

 

 
# adana, beşiktaş, galatasaray, fenerbahçe

01 Şub 2024 - 11:24 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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