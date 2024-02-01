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Kıbrıs gazisi Hasan Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'nin Şehitlik Camii'nde gerçekleşen duygusal bir törenle, Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş, vefatının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs Gazisi Demirtaş için düzenlenen cenaze namazı ve törene, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve askeri erkanın yanı sıra Demirtaş ailesi ve yakınları da katıldı.

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Kıbrıs gazisi Hasan Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı mask
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Kıbrıs Gazisi'nin Ardından Duaya Alınan Türk Bayrağı

Tören, Şehitlik Camii'nin önünde Türk bayrağına sarılı tabutun getirilmesiyle başladı. Gözyaşları içinde gerçekleşen anlamlı anlarda, Demirtaş'ın naaşı dualar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Tören sırasında, Türk bayrağına sarılı olan tabut, gazinin vatanına son yolculuğuna uğurlandığını simgeliyordu.

Vefat Eden Kıbrıs Gazisi İçin Saygı Duruşu

Cenaze töreninde, vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş için saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlik Camii'sinin avlusunda gerçekleşen törende, katılımcılar dualarla ve gözyaşlarıyla Demirtaş'ın anısına saygılarını sundular.

Vali Aslan, Ailenin Yanında

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Hasan Demirtaş'ın oğlu Serdar Demirtaş'a taziyelerini sundu ve aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin yanında olmak, devletin ve milletin Kıbrıs Gazisi'ne olan minnettarlığını bir kez daha gösterdi.
# düzce

01 Şub 2024 - 11:35 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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