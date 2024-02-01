Kıbrıs gazisi Hasan Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi'nin Ardından Duaya Alınan Türk Bayrağı
Tören, Şehitlik Camii'nin önünde Türk bayrağına sarılı tabutun getirilmesiyle başladı. Gözyaşları içinde gerçekleşen anlamlı anlarda, Demirtaş'ın naaşı dualar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Tören sırasında, Türk bayrağına sarılı olan tabut, gazinin vatanına son yolculuğuna uğurlandığını simgeliyordu.
Vefat Eden Kıbrıs Gazisi İçin Saygı Duruşu
Cenaze töreninde, vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş için saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlik Camii'sinin avlusunda gerçekleşen törende, katılımcılar dualarla ve gözyaşlarıyla Demirtaş'ın anısına saygılarını sundular.
Vali Aslan, Ailenin Yanında
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Hasan Demirtaş'ın oğlu Serdar Demirtaş'a taziyelerini sundu ve aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin yanında olmak, devletin ve milletin Kıbrıs Gazisi'ne olan minnettarlığını bir kez daha gösterdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.