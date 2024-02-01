Türkiye dikkat! Prof Orhan Şen'den Flaş uyarı geldi ! Cuma'dan sonra geliyor!

Türkiye'nin Hava Durumu: Yağışsız ve Sıcaklıklar Yükseliyor!

Türkiye bugün Perşembe günü güzel bir hava ile karşılanıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen'in paylaşımına göre, yağışsız bir gün bizi bekliyor.

Ancak, sıcaklıkların 2-3 derece yükselmesiyle birlikte, iç kesimlerde buzlanma ve gece don olaylarının yaşanabileceğini unutmayın.

Ziraii don riskine karşı dikkatli olmalısınız.

Alçak Basınç Etkisi: Kıbrıs'ta Ortaya Çıkıyor!

Bugünkü hava durumu, Kıbrıs'ta etkili olan alçak basıncın yarattığı tahribatın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, hava durumu uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

İç kesimlerdeki buzlanma ve don olayları, bu alçak basıncın etkisinin bir sonucu olarak görünüyor. Bu nedenle, tarım alanlarında çalışanlar ve çiftçiler zıraii don riskine karşı tedbirli olmalıdır.

Cuma Akşamı İstanbul'a Yağmur Geliyor!

Perşembe gününün güzel havasının ardından, Cuma akşamı İstanbul'a yağmur geliyor.

Bu yağış, şehirdeki havayı ferahlatırken, kuruyan topraklara da rahatlık sağlayacak. Yağmurun şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın!

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