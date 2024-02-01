Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan Kritik Uyarı: Kırık üzerindeki dört ile dikkat çekti

Deprem Tehlikesine Dikkat Çeken Uzmanlar: Risk Altındaki Üçgenler Belirlendi

Türkiye'nin saygın deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son dönemde yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile ülkenin deprem riski taşıyan bölgelerine dikkat çekti.

Ercan, "Doğu Anadolu Kırığı"nı mercek altına alarak, özellikle üç ana bölgenin deprem açısından "en çekinceli" noktalar olduğunu vurguladı.

Risk Altındaki Bölgeler ve Olası Etkileri

Ercan'ın analizine göre, Malatya-Adıyaman-Gölbaşı, Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu ve Bingöl-Karlıova-Genç üçgenleri, Doğu Anadolu Kırığı üzerinde bulunan ve deprem riski en yüksek bölgeler olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Ercan, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ve ilgili kurumları uyararak, olası bir deprem senaryosuna karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Deprem Hazırlığı ve Alınması Gereken Önlemler

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan, risk altındaki bu üç bölge için özel olarak hazırlık ve önlem alınması gerektiğini belirtti.

Deprem dayanıklı yapıların inşası, mevcut binaların güçlendirilmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi gibi konular, Ercan tarafından özellikle vurgulanan önlemler arasında yer alıyor.

Kamu ve Yerel Yönetimlere Çağrı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu önemli uyarısı, kamu kurumları ve yerel yönetimler başta olmak üzere, tüm ilgili taraflar için bir harekete geçiş çağrısı niteliği taşıyor.

Deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, derhal harekete geçilmesi gerektiği mesajı güçlü bir şekilde veriliyor.

Bu çalışma, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Prof. Dr. Ercan'ın bu değerli çalışması, ülkenin deprem hazırlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.