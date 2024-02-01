Trendyol 1.Lig’de Ankara Keçiörengücü-Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu.

Futbol kariyerinde birçok önemli maçı yöneten tecrübeli hakem Ayberk Demirbaş, İzmir Bölgesi A Klasmanı'nda görev yapıyor. Demirbaş, bu hafta sonu Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak kritik maçta düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar'ın görev yapacağı bu önemli karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Demirtaş olarak belirlendi.

Demirbaş'ın Boluspor ile imtihanı

Ayberk Demirbaş daha önce Boluspor'un iki önemli maçında görev almış bir hakem. Bu maçlardan birinde Boluspor'un galibiyetiyle sonuçlanırken, diğerinde ise mağlubiyetle ayrıldı.

Hakem performansı ve maçın kaderi

Futbol dünyasında hakem kararlarının maçın sonucu üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Bu sebeple, Ayberk Demirbaş ve ekibinin, adaletli bir yönetim sergilemesi bekleniyor. Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasındaki bu kritik mücadele, hem takımlar için hem de hakemler için önemli bir sınav olacak.