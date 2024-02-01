- Spor

Trendyol 1.Lig’de Ankara Keçiörengücü-Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma yaklaşıyor. 2023-2024 sezonunun 21. haftasında, 3 Şubat Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile Boluspor arasında oynanacak olan maçın hakem kadrosu belli oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Trendyol 1.Lig’de Ankara Keçiörengücü-Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu. mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Futbol kariyerinde birçok önemli maçı yöneten tecrübeli hakem Ayberk Demirbaş, İzmir Bölgesi A Klasmanı'nda görev yapıyor. Demirbaş, bu hafta sonu Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak kritik maçta düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar'ın görev yapacağı bu önemli karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Demirtaş olarak belirlendi.

Demirbaş'ın Boluspor ile imtihanı

Ayberk Demirbaş daha önce Boluspor'un iki önemli maçında görev almış bir hakem. Bu maçlardan birinde Boluspor'un galibiyetiyle sonuçlanırken, diğerinde ise mağlubiyetle ayrıldı.

Hakem performansı ve maçın kaderi

Futbol dünyasında hakem kararlarının maçın sonucu üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Bu sebeple, Ayberk Demirbaş ve ekibinin, adaletli bir yönetim sergilemesi bekleniyor. Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasındaki bu kritik mücadele, hem takımlar için hem de hakemler için önemli bir sınav olacak.

 

 

 

 

# ankara, boluspor

01 Şub 2024 - 14:11 Bolu- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL