01 Şub 2024 - 14:27- Olay Entrika G:

Ata Demirer Empati Programında Kilo Verme Sırrını Paylaştı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Empati programının bu haftaki konuğu oldu ve 30 kilo nasıl verdiğini anlattı.

Esra Perçin
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Ata Demirer Empati Programında Kilo Verme Sırrını Paylaştı mask
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Sıradışı Kilo Kaybının Ardındaki Gerçek

Ata Demirer, sağlıklı yaşam ve kilo verme sürecini anlatırken, sıkça duyulan spekülasyonları yalanladı.

Sağlık Sorunları ve İnsülin Direnci

Demirer, kilo verme hikayesinin temelinde glisemik endeks problemleri ve insülin direncinin olduğunu vurguladı.

Sabır ve Disiplinle 2.5 Yıl Süren Süreç

Ünlü oyuncu, kilo verme yolculuğunun iki buçuk yıl kadar sürdüğünü ve sabır gerektiğini belirtti.

Tiyatro ve Turnelerin Etkisi

Ata Demirer, tiyatro ve turne yaşamının kilo almasına neden olduğunu açıkladı ve zamanla fiziksel görünümünde değişiklik yaşadığını ifade etti.

İlham Veren Kilo Verme Hikayesi

Ünlü komedyenin kilo verme hikayesi, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında ilham kaynağı oluyor.

01 Şub 2024 - 14:27 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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