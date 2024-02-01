Ata Demirer Empati Programında Kilo Verme Sırrını Paylaştı

Sıradışı Kilo Kaybının Ardındaki Gerçek
Ata Demirer, sağlıklı yaşam ve kilo verme sürecini anlatırken, sıkça duyulan spekülasyonları yalanladı.
Sağlık Sorunları ve İnsülin Direnci
Demirer, kilo verme hikayesinin temelinde glisemik endeks problemleri ve insülin direncinin olduğunu vurguladı.
Sabır ve Disiplinle 2.5 Yıl Süren Süreç
Ünlü oyuncu, kilo verme yolculuğunun iki buçuk yıl kadar sürdüğünü ve sabır gerektiğini belirtti.
Tiyatro ve Turnelerin Etkisi
Ata Demirer, tiyatro ve turne yaşamının kilo almasına neden olduğunu açıkladı ve zamanla fiziksel görünümünde değişiklik yaşadığını ifade etti.
İlham Veren Kilo Verme Hikayesi
Ünlü komedyenin kilo verme hikayesi, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında ilham kaynağı oluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.