Eda Ece'nin bebek heyecanı: "Aslı Enver'den kurs alıyorum!"

Ünlü Oyuncu Eda Ece'nin Mutlu Evliliği
Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer ile olan mutlu evliliğini 21 Haziran'da taçlandırdıktan sonra, şimdi ise bebek heyecanını yaşıyor. Ece, yakın arkadaşı Aslı Enver'den aldığı kurs ile hamilelik sürecine hazırlanıyor.
Eşinin 3 Çocuk İsteği ve Aile Planları
Eşinin 3 çocuk isteği hatırlatıldığında Eda Ece, "Biz de üç kardeşiz. Kalabalık bir aileye alışkınız. Bakalım sağlığımız ve durumumuz elverdiği sürece, inşallah güzel bir durum olur" şeklinde konuştu.
Türkiye'de Doğum Planları
Türkiye'de doğum yapmayı planlayan Eda Ece, hamilelik sürecinde en büyük destekçisinin Aslı Enver olduğunu belirtti. Ece, "Şu an Aslı'dan kurs alıyorum. Kendisiyle çok yakın oturuyoruz ve eşlerimiz de arkadaş oldular. Onun bebeği de çok tatlı. Benden kurs alıyor olmamızı bilen insanlar anlayacaktır" dedi.
Beklenen Bebek Haberi ve Dostlukları
Eda Ece'nin mutluluğu ve hamilelik heyecanıyla ilgili haberler yakından takip ediliyor. Beklenen bebek haberinin yanı sıra, Aslı Enver ile olan dostluğu da kamuoyunun dikkatini çekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.