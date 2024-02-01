Eda Ece'nin bebek heyecanı: "Aslı Enver'den kurs alıyorum!"

Ünlü Oyuncu Eda Ece'nin Mutlu Evliliği

Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer ile olan mutlu evliliğini 21 Haziran'da taçlandırdıktan sonra, şimdi ise bebek heyecanını yaşıyor. Ece, yakın arkadaşı Aslı Enver'den aldığı kurs ile hamilelik sürecine hazırlanıyor.

Eşinin 3 Çocuk İsteği ve Aile Planları

Eşinin 3 çocuk isteği hatırlatıldığında Eda Ece, "Biz de üç kardeşiz. Kalabalık bir aileye alışkınız. Bakalım sağlığımız ve durumumuz elverdiği sürece, inşallah güzel bir durum olur" şeklinde konuştu.

Türkiye'de Doğum Planları

Türkiye'de doğum yapmayı planlayan Eda Ece, hamilelik sürecinde en büyük destekçisinin Aslı Enver olduğunu belirtti. Ece, "Şu an Aslı'dan kurs alıyorum. Kendisiyle çok yakın oturuyoruz ve eşlerimiz de arkadaş oldular. Onun bebeği de çok tatlı. Benden kurs alıyor olmamızı bilen insanlar anlayacaktır" dedi.

Beklenen Bebek Haberi ve Dostlukları

Eda Ece'nin mutluluğu ve hamilelik heyecanıyla ilgili haberler yakından takip ediliyor. Beklenen bebek haberinin yanı sıra, Aslı Enver ile olan dostluğu da kamuoyunun dikkatini çekiyor.