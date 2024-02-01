2024 YKS sınav ücretleri açıklandı! Ödeme bilgileri!

2024 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS başvuruları 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapabilecekler.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde 2024 yılında yapılacak YKS'nin geç başvuru tarihleri ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Bu nedenle başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar sınava katılamazlar.

2024 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2024 YKS'nin oturum tarihleri şu şekildedir:

TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran

2024 YKS KONU VE SORU DAĞILIMI

YKS sınavında sorulan soruların dağılımı şu şekildedir:

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Türkçe: 40 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru (Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru)

Temel Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri: 20 soru (Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru)

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Sosyal Bilimler: 50 soru (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya 6 soru)

Sosyal Bilimler-2: 40 soru (Tarih-2 11 soru, Coğraya-2 11 soru, Felsefe Grubu 12 soru, Din Kültürü 6 soru)

Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri: 40 soru (Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru)



2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ücreti, sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla belli oldu. Sınav ücretleri, her oturum için 295 lira olarak belirlendi. Yani, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen adaylar her bir oturum için 295 TL ödeyecekler. Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecekler. Ön lisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) ise 295 lira ödeyecekler. Ayrıca, 3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

Bu bilgilere göre, 2024 YKS sınav ücretleri ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiye sahip oldunuz. Başvuru işlemlerinizi belirtilen tarihler arasında yapmayı unutmayın!