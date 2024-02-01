Dolar, Altın ve Petrol: işte FED kararının finansal piyasalara etkisi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu karar, 23 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri için mart ayına kadar gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını belirtti. Bu açıklama, piyasalarda önceden yüzde 53 olarak fiyatlanan mart ayı faiz indirimi ihtimalini yüzde 35'e düşürdü.

Tahvil piyasaları ve dolar endeksi üzerindeki etkiler

Fed'in kararları sonrasında tahvil talebinde bir artış gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dört gün üst üste düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 3,93 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 103,3 seviyesinden kapanış yaparken, sonraki işlemlerde yüzde 0,3 artışla 103,6 seviyesine yükseldi.

Altın ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar

Altının ons fiyatı, gün içinde 2 bin 60 ve 2 bin 30 dolar bandında hareket ettikten sonra, günü yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 35 dolarda tamamladı. Yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 artışla 2 bin 46 dolardan işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise, üç aylık düşüş serisini yüzde 4,6 artışla 80,4 dolara çıkararak sonlandırdı ve sonraki işlemlerde yüzde 0,5 artışla 80,8 dolardan alıcı buldu.

Teknoloji hisseleri ve bilanço dönemi

Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka maliyetlerinin artacağına dair tahminleri, teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi. Ayrıca, Apple, Amazon, Meta, Deutsche Bank, BNP Paribas gibi şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanması piyasaların dikkatini çekiyor.

Asya ve Avrupa piyasalarındaki karışık sinyaller

Asya piyasaları karışık bir seyir izlerken, Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları merakla bekleniyor. Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, İngiltere'de konut fiyat endeksi ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi gibi ekonomik göstergeler karışık sinyaller verdi.

Küresel piyasaların fed kararına tepkisi

Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı ve Jerome Powell'ın açıklamaları, küresel piyasalarda dikkatle izlendi. Bu kararlar, tahvil piyasalarından dolar endeksine, altın ve petrol fiyatlarından teknoloji hisselerine kadar geniş bir yelpazede etkiler yarattı. Asya ve Avrupa piyasalarındaki karışık seyir, yatırımcıların gelecek dönemdeki stratejilerini şekillendirecek önemli veriler sunuyor.