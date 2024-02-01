Mehmet Şimşek açıkladı:Türkiye'nin yeni ekonomik yol haritası

Ekonomik istikrarın yeni adresi: sabır ve kararlılık

Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla, ekonomik istikrarın yeni bir dönemine adım atıyor. İstanbul Sanayi Odası'nın 2024 yılı ilk olağan toplantısında konuşan Bakan Şimşek, ülkenin ekonomik programının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlandığını ve siyasi sahipliğe sahip olduğunu vurguladı. Bu programın, sabırla ve kararlılıkla uygulanacağını belirten Şimşek, Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair umut verici mesajlar verdi.

Dezenflasyon programı: uluslararası normlara uyum

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dezenflasyon programının, uluslararası normlara uygun olarak hazırlandığını açıkladı. Fed, Avrupa Birliği, Brezilya ve Meksika'nın enflasyonla mücadele yöntemlerini örnek alarak, parasal sıkılaşma ve seçici kredi sıkılaştırmasına gidildiğini ifade etti. Bu stratejilerin, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Büyüme ve enflasyon arasındaki denge

Bakan Şimşek, büyüme ile enflasyon arasında bir gerilim olmadığını, varsa bile bu durumun kısa vadeli ve konjonktürel olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması gerektiğini savunarak, Türkiye'nin ekonomik programının bu dengeyi sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Ekonomik programın uygulama süreci

Ekonomik programın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir ekip tarafından hazırlandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Şimşek, programın uygulamaya konulduğunu ve şu anda sonuçlar alındığını vurguladı. Programın geçici bir heves olmadığını, uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinde yeni bir sayfa

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik istikrar ve büyüme yolunda yeni bir sayfa açtığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu program, uluslararası normlara uyum, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi sağlama hedefiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ekonomik geleceği, sabır ve kararlılıkla uygulanacak bu programla şekilleniyor.