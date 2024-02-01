Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik iddialarına net yanıt geldi!

Evlilik Hazırlığı İddialarına Son Yanıt
Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan genç oyuncuya evlilik sorusu yöneltilince, Erçel, "Şimdilik öyle bir durum yok" cevabını verdi. Bu yanıtla birlikte evlilik iddialarını yalanlayan Hande Erçel, "Yok öyle bir şey" dedi. Herkesin merakla beklediği bu açıklama, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Oyunculuğu Bırakma İddialarını Yalanladı
Hande Erçel, aynı zamanda oyunculuğu bırakıp bırakmayacağı konusundaki iddialara da açıklık getirdi. Kariyerine olan bağlılığıyla bilinen Erçel, "Ben bu kariyer için çok emek verdim, yıllarım var. Yok öyle bir şey" diyerek oyunculuğu bırakmayacağını net bir şekilde ifade etti.
Hande Erçel'in bu açıklamaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisi hakkında da konuşan Erçel, evlilik haberlerinin şu an için gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Hayranları Rahat Nefes Aldı
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in evlilik iddialarına ve oyunculuğu bırakacağı yönündeki söylentilere verdiği bu net cevaplar, hayranları tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Hande Erçel'in kariyerine devam edeceği ve aşk hayatının detayları ise merakla takip edilmeye devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.