TCMB rezervlerinde dikkat çeken düşüş

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde gözlemlenen azalma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Ocak itibarıyla döviz rezervlerinde önemli bir düşüş kaydetti. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 212 milyon dolar azalarak 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, TCMB'nin döviz rezervlerinde son zamanlarda gözlemlenen dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Altın rezervlerinde artış

Aynı dönemde, TCMB'nin altın rezervleri ise 282 milyon dolarlık bir artış göstererek 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi. Bu artış, döviz rezervlerindeki düşüşe rağmen, TCMB'nin toplam rezerv değerlerindeki çeşitliliğin ve sağlamlığın bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Toplam rezervlerdeki değişim

TCMB'nin toplam rezervleri, incelenen haftada 930 milyon dolar azalarak 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara düştü. Bu azalış, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerindeki ve global piyasalardaki gelişmelerin etkisi altında gerçekleşmiş olabilir. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki bu hareketlilik, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemdeki politika kararları için önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir.