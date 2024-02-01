Bakan Tekin uyardı! 81 ilde eğitimde değişiklik!

Yeni Müfredat Lansmanı Şubat Ayında
Bakan Tekin, yeni müfredatın Şubat ayı sonunda yapılacak lansmanla kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Yapılan değişikliklerin öğrencilere daha etkili bir eğitim sunmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan, sadeleştirme çalışmalarının önceliklerinden biri olduğunu belirtti.
Ders Saatlerinde Sadeleştirme, Öğretmenler Etkilenmeyecek
Yeni müfredatta ders saatlerinde azalma değil, sadeleştirme çalışmalarının gündemde olduğunu aktaran Bakan Tekin, öğretmenlerin norm kadro fazlası olmayacağını ve değişikliklerin kademeli olarak uygulanacağını ifade etti.
Devamsızlık Konusunda Israr: Af Gündemde Değil
Bakan Tekin, devamsızlık konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, af ya da benzeri bir durumun gündemlerinde olmadığını ifade etti. Öğrenciler arasındaki devamsızlık oranlarında yaşanan düşüşleri paylaşarak, devam zorunluluğuna vurgu yaptı.
Ortak Sınav Sonuçları Değerlendirilecek
Ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin eğitim kalitesini artırma adına önemli olduğunu belirten Bakan Tekin, bu sayede okullar arasındaki farkların görülebileceğini açıkladı.
Tematik Okullar ve Bölgesel İhtiyaçlar
Tematik liselerin açılmasının devam edeceğini belirten Bakan Tekin, bölgesel ihtiyaçlara yönelik okulların kurulmasına olanak tanıyacaklarını ifade etti. Kış sporları gibi özel alanlarda uzmanlaşacak okullara destek verileceğini belirtti.
Deprem Bölgesindeki Eğitim Çalışmaları
Deprem bölgesindeki eğitim çalışmalarına da değinen Bakan Tekin, deprem öncesinde ve sonrasında örgün öğretim öğrenci sayıları, derslik durumu ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Onarılan derslikler ve yeni derslik hedefleri konusunda bilgi verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.