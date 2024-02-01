- Eğitim

Bakan Tekin uyardı! 81 ilde eğitimde değişiklik!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda eğitim editörleri ve gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda ele alınan konular arasında yeni müfredat, devam zorunluluğu, ders saatlerindeki değişiklikler yer aldı.

Haber Bülten
Haber Bülten Tüm Haberleri
Bakan Tekin uyardı! 81 ilde eğitimde değişiklik! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Yeni Müfredat Lansmanı Şubat Ayında

Bakan Tekin, yeni müfredatın Şubat ayı sonunda yapılacak lansmanla kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Yapılan değişikliklerin öğrencilere daha etkili bir eğitim sunmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan, sadeleştirme çalışmalarının önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Ders Saatlerinde Sadeleştirme, Öğretmenler Etkilenmeyecek

Yeni müfredatta ders saatlerinde azalma değil, sadeleştirme çalışmalarının gündemde olduğunu aktaran Bakan Tekin, öğretmenlerin norm kadro fazlası olmayacağını ve değişikliklerin kademeli olarak uygulanacağını ifade etti.

Devamsızlık Konusunda Israr: Af Gündemde Değil

Bakan Tekin, devamsızlık konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, af ya da benzeri bir durumun gündemlerinde olmadığını ifade etti. Öğrenciler arasındaki devamsızlık oranlarında yaşanan düşüşleri paylaşarak, devam zorunluluğuna vurgu yaptı.

Ortak Sınav Sonuçları Değerlendirilecek

Ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin eğitim kalitesini artırma adına önemli olduğunu belirten Bakan Tekin, bu sayede okullar arasındaki farkların görülebileceğini açıkladı.

Tematik Okullar ve Bölgesel İhtiyaçlar

Tematik liselerin açılmasının devam edeceğini belirten Bakan Tekin, bölgesel ihtiyaçlara yönelik okulların kurulmasına olanak tanıyacaklarını ifade etti. Kış sporları gibi özel alanlarda uzmanlaşacak okullara destek verileceğini belirtti.

Deprem Bölgesindeki Eğitim Çalışmaları

Deprem bölgesindeki eğitim çalışmalarına da değinen Bakan Tekin, deprem öncesinde ve sonrasında örgün öğretim öğrenci sayıları, derslik durumu ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Onarılan derslikler ve yeni derslik hedefleri konusunda bilgi verdi.

# deprem, destek

01 Şub 2024 - 15:59 - Eğitim

Mahreç  Haber Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL