Oyun devi Sega, 2024'e işten çıkarma haberiyle giriş yaptı

GI.biz'in raporuna göre, Sega'nın Irvine, Kaliforniya'daki iki farklı ofisinde çalışan bu personeller, önemli bir darbe alacak. Bir ofisten 12, diğerinden ise 49 kişi olmak üzere toplam 61 çalışanın işine son verilecek. Bu kesintiler, Sega America çalışanlarının Communications Workers of America altında sendikalaşma çabalarından sadece birkaç ay sonra gerçekleşiyor.

Sendikalaşma sonrası işten çıkarmalar

Kalite güvence ve yerelleştirme departmanlarında çalışanlar, işten çıkarmalardan en çok etkilenen gruplar oldu. AEGIS-CWA, Sega'nın QA ve yerelleştirme işlevlerinin bir kısmını dış kaynaklardan sağlama planlarını birkaç ay önce duyurduğunu açıkladı. Bu durum, işçilerin bu şartlara karşı mücadele ettiği bir süreci tetikledi. Ancak, maalesef bu çabalar, 61 çalışanın işten çıkarılmasını engelleyemedi.

Endüstrideki geniş çaplı işten çıkarmalar

Video oyun endüstrisi, 2023 ve 2024 yıllarında büyük ölçekli işten çıkarmalara sahne oldu. Microsoft, Media Molecule, CD Projekt Red, Frontier Developments ve Ubisoft gibi büyük isimler, iş gücünde önemli kesintilere gitti. Embracer, Epic Games ve Hasbro gibi devasa şirketler de büyük iş kayıpları yaşadı, iş gücünde sırasıyla %5, %16 ve %20 oranında kesintiye gidildi.

Endüstrinin geleceği üzerine etkiler

Bu işten çıkarmalar, hem kalan çalışanların çalışma koşulları üzerinde hem de şirketlerin gelecekteki oyunlarının kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. AEGIS-CWA, işten çıkarılan geçici işçilere kıdem tazminatı teklif edilebildiğini belirtse de, bu durumun endüstrideki genel moral ve performans üzerindeki etkileri konusunda endişeler devam ediyor.

Sektördeki zorluklar ve mücadeleler

Oyun endüstrisi, tarihinin zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Sayısız stüdyo, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma çabaları nedeniyle işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte, işten çıkarmaların sadece şirket içi dinamikleri değil, aynı zamanda endüstrinin genel yapısını ve tüketicilere sunulan ürünlerin kalitesini de etkilediği görüldü.