Merkez bankasından Türk Lirası için önemli karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemdeki kamu harcamaları ve para tabanı artışlarının etkisiyle piyasada geçici bir likidite fazlası oluştuğunu bildirdi. 25 Ocak'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 250 baz puanlık bir artışla yüzde 45'e çıkarıldığına dikkat çeken TCMB, bu kararın Türk lirası likiditesindeki aşırılıkları dengelemeyi hedeflediğini vurguladı.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan özet raporda, dezenflasyon hedefine ulaşmak için gerekli olan parasal sıkılık düzeyine erişildiği ve bu düzenlemelerin gerektiği sürece devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Enflasyon Raporu'na dayanarak, hizmet fiyatları ve vergi güncellemelerinin Ocak ayında enflasyonun yükselmesine neden olabileceğine dikkat çekildi.

Önde gelen göstergelerin Ocak ayında geçici bir enflasyon artışına işaret ettiği ifade edilen raporda, bu artışın ardından Şubat ayı ve sonrasında fiyat artışlarının yavaşlayacağı tahmin edildi.

Ayrıca, mevduat faizlerinde Ocak ayında görülen düşüşün de raporda ele alındığı ve " Kredi arzında ve mevduat faizindeki oynaklıklara rağmen, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının desteklenmeye devam edeceği" belirtildi.

TCMB'nin aldığı kararlarla birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği vurgulanan rapor, ekonomik istikrarın sağlanması için atılan adımların altını çizdi.