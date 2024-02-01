Astrolog Mine Ölmez haftalık burç yorumları (5 – 11 Şubat 2024): Hayatı değişecek burçlar! Kısmeti, şansı, bereketi açık burçlar!

Astrolog Mine Ölmez, evrendeki enerjilerin Zodyak işaretlerine etkisini detaylıca inceliyor ve bu hafta her burcun karşılaşabileceği durumları detaylandırıyor.

Koç'tan Balık'a tüm burçların enerji akışını ele alıp, aşk, sağlık, kariyer gibi yaşamın çeşitli yönlerinde kritik anlayışlar sunuyor. Bu haftanın astrolojik öngörülerine ve burç yorumlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme için hazır olun.

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

5 – 11 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Sevgili koçlar, finansal şans ve sürprizlere açıksınız. Maddi anlamda değerleneceğiniz şansınızın açılacağı, iş kısmetinizin kariyer kısmetinizin açık olduğu bir süreçtesiniz.

Burada sadece şunu yapmanız lazım, ben gerçekten ne istiyorum ve en iyi olduğum şey ne? Mesela bu süreçte finansal kriz yaşayan koçların oturup gerçekten bununla alakalı şöyle bir düşünmesi lazım, haftaya gerçekten bununla ilgili çok şanslı başlamıştınız.

Önümüzdeki günlerde de bu şansınız artarak devam edecek. Belki bazen iş hayatınızda bir kapı kapanmış olabilir. Patronunuzla işte üst pozisyonda biriyle ters düşmüş olabilirsiniz. Bir yerde artık tahammülünüz kalmamış olabilir.

Ama şunu bilin ki tahammül edemediğiniz noktada belki de artık oradan gitme zamanı gelmiştir. Korkmadan cesur bir şekilde olmamanız gereken yerden ayrılmayı başarırsanız, sevgili koçlar önünüze daha güzel kapılar açılacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki günlerde sosyal çevrenizde zehir zemberek tartışmalar olabilir. Bu sizin bu önümüzdeki süreçteki dezavantajınız böyle kırıcı sözler, kavgalar, tartışmalar görülebilir.

Sosyal çevrenizle alakalı çok radikal bir karar verebilirsiniz. Bazı insanları gerçekten bu defa hakikaten hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Hatta istemeseniz de artık tahammül edemediğiniz konuşmalar yaptığınız için bazı dostlarınızla aranız açılabilir.

Çok değişik bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni bir gruba bir ortama dahil olabilirsiniz. Bu insanlar sizin aklınıza açabilir.

Yani ben neden bu zamana kadar yanlış insanlarla oyalanmışım? Aslında daha zeki. Daha aklı başında insanlar da varmış fikrinde olabilirsiniz ve bir şey söyleyeceğim. Koç burçlarının hayatları çok değişecek.

Nasıl değişecek, ne yönde bütün mesela bugüne kadar ne iş yapıyorsa ne yolda yürüyorsa onu tamamen değiştirip bambaşka bir yolda gidebilir. Güzel mesela hiç yapmadığı işlere girişebilir. Birden bire siyasete atılabilir, duyabiliriz.

Önümüzdeki günlerde birdenbire hiç girmediği bir sektörde görebiliriz. Daha sosyal olduğunu, daha büyük kitlelere hitap etmeye uğraş verdiğini görebiliriz.

Vizyonu bakış açısı, hayalleri bu hayalleri kurduğu yerler. Mesela bir şehirde yaşıyordur, bambaşka bir yere girip orada iş kurmaya başlayabilir.



Koçlarının vizyonları, bakış açıları, hayat felsefeleri çok değişecek. Belki sektör bile değiştirebilirler. Yani ummadığımız şekilde evet önümüzdeki günlerde gözlemleyelim, sektör değiştirebilirler ve daha büyük kitlelere hitap etmek için güçlü hissettikleri bir dönemde olacaklar.

Onlara en büyük tavsiyem şu, teknolojiyi özellikle işinizle alakalı çok etkin kullan. Aslında bunu bütün burçlar uygulamalı en ilk burç koç olduğu için her şey onun üzerinden ilerliyor.

Hatta benim tavsiyem bütün burçlar her hafta koçu bir izlesinler. Çünkü koç bütün genel etkileri de kapsıyor. Aslında her zaman ilk burç olduğu için.

Dolayısıyla koçlar teknolojiyi çok etkim içinde kullanın, iletişim, bilgi, dil, öğrenme, kendinizi geliştirme konusunda acele hareket edin ve gerçekten bilginiz de tecrübeniz de kendinizi güçlü bir şekilde ortaya koyun.

Rakiplerinin hepsini söndürecek koçlar mesela iş hayatında rakipleri varsa o rakiplerinin bir tarafa çekip ön plana çıkmayı başaracak bir şekilde ama yine de yıkıcı kırıcı konuşmalar yapmasalar tabii ki iyi olur. Bazı arkadaşları da onlara böyle konuşmalar yapabilir.

Eğer karşınızdaki kişiye birazcık olsun hak veriyorsanız hemen tartışmaya çevirmemenizi tavsiye ediyorum. Yani bir dinleyin bakalım gerçekten size kırılmış ve haklı olabilir mi diye bunu tavsiye ediyorum.

Bir de 2 Şubat’ta ruhsal olarak çok güçlü olacaksınız. Oturun kariyeriniz maddi geliriniz önümüzdeki yapacağınız projelere 2 Şubat Cuma ile beraber şöyle bir masaya yatırın, dileklerinize, niyetlerinize odaklanın ve ruhsal olarak çok güçlü olduğunuzu, her şeyi aşabileceğinizin farkında olun.

Özel hayatınızda da bu enerji böyle yansıyacak çok iddialısınız, çok parlaksınız. Ama işte pek de eyvallah etmeyeceksiniz gibi görünüyor.

Ya Nur, Ya Kafi, esmaları.

5 – 11 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Bir kere boğa burcu kendini değerlenmiş ve değerinin farkında olarak yaşadığı bir döneme giriyor. Şu anda süper benim değerim bu daha azına razı olmam, kusura da bakmayın. Bu kusura da bakmayın da bana da farklı bir şeyle gelmeyin.

Ben artık bunlara kapımı kapattım. Modunda olacak boğalar gerçekten kısmetinize şansınızın çok açık olduğu bir süreçtesiniz yani bir taraftan sıkıntı yaşıyorsanız bile bunu daha çabuk telafi edeceğiniz yardımcı etkenler hayatınıza daha çok olacak.

Mesela diyelim ki hukuki bir sorununuz var veya seyahate çıkacaksınız, yollarınız kapandı veya bir türlü resmi işlemleriniz gerçekleşmiyor. Size böyle gerçekten ummadığınız yardımlar, destekler gelebilir.

Bu anlamda şansınız çok açık. Özel hayatınızda da ilişkilerinizi sağlamlaştırmak, evlilik yoluna girmek, yeni insanlarla tanışmak, aşk hayatınızda bir canlılık yaşamak açısından da son derece şanslısınız.

Ancak bu hafta patronlarınıza üstlerinize ya da size meydan okumaya çalışan size patronluk taslayan kişilere hiç tahammülünüz olmayabilir.

Gerçekten sizi tahakküm altına almaya çalışan, hükmetmeye çalışan kişilere çok ağır konuşabilirsiniz inşallah diliyorum ki bu ailenizden işte eşinizin ailesi, kendi aileniz, anneniz, babanız, kayınvalideniz, kayınpederiniz olmasın.

Yine de aile büyüklerinizle karşı saygıda kusur etmemeye çalışın. Ama bu ara boğalar gerçekten ben artık büyüdüm diyebilir. Ailesine yeter bana karışmayın diyebilir ama bunu sert söyleme ihtimali var.

Dolayısıyla birazcık sakin olmanızda yarar var ya da kendisinin oyalayan patrona parasını vermeyen patrona çok sert konuşabilir. Artık köprüleri yıkacaklar, o köprüleri yıkmak zorunda mısınız? Onu çok iyi düşünün.

Ama çok uzun zamandır sana tahammül ediyorum. Artık ben bu köprüyü yıkarım da diyebilir ve boğaların acıması olmayacak. Önümüzdeki totalde bir ay boyunca acıması olmayacak.

Sen ben sana bu kadar adım attım. Sen bana gelmedin benim için konu kapanmıştır diyebilir. Boğalar dezavantajı sosyal çevrelerinde bir takım böyle.



Basiretsiz insanlar yüzünden kendisi de zor durumda kalabilir. Buna ne gibi? Mesela işte arkasından konuşuluyordur. Arkadaşı onu korumuyordur veya işte ne bileyim çok emek verdiği bir insandır ama suya sabuna dokunmuyordur? Böyle basiretsiz insanlara da tahammüllü olmayabilir.

Yani sen benim dostumsun, benim hakkımda konuşuyorlar, yorum bile yapmıyorsun, benim korkak insanı ihtiyacım yok diyebilirsiniz. Ya da çok koruduğunuz, kolladığınız insanların aslında sizin için hiçbir şey yapmadığını fark edebilirsiniz.

Ben seni bu kadar koruyorum, kolluyorum sen benim için hiçbir şey teşekkürler, o zaman çıkıp gidebilirsin diyebilir. Bunu sadece dostuna değil sevgilisine de söyleyebilir. Gelini damadı varsa gelinine damadına da söyleyebilir. Kızına da söyleyebilir. Oğluna da söyleyebilir.

Yani ben seni bu kadar destekliyorum ama sen beni hiç görmüyorsun bile ya da hiç bir şey yapmıyorsun benim için. Ama işte bazı insanlar böyle mülayim görünür ama aslında hiç senin için bir şey yapmıyordur ya hani sen hep onu destekliyorsun, bir bakmışsın günün sonunda sen onun dostusun o ne hiçbir şey bunların hepsini gönderecek.

Kesinlikle ve kaygıyı bırakmalısınız. Kesinlikle işlerinize odaklanmalısınız. 2 Şubat günü önemli yine boğalar içinde niye önemli ilişkilerinde güzel bir karar verebilirler? Birileriyle tanışabilirler.

Boğa burçlarını eğer arkadaşınız çağırıyorsa sakın reddetmeyin gidin bir de belki de hayatınızın aşma orada sizi bekliyoruz. Gerçekten söylüyorum, düğün dernek davet hafta sonu boyunca da bol bol gezin.

Çünkü ilişki anlamında kısmetiniz çok açık, bir de bir tanıştırmak isterlerse bence hayır deme yine hemen bir kahve içmenizde çay içmenizde fayda var. Belli de olmaz. Çünkü 26 Mayıs’a kadar boğalar evlilik aşkı bulmak, doğru bir ilişkide ilerleme konusunda son derece şanslılar.

Bunu da hatırlatmak isterim. Böyle bol bol gez tan en güzel tavsiyem bu bol bol gez hiçbir teklifi ayrı deme, sosyal olman gereken bir dönemdesin ve sen de lütfen sana gelen farklı iş tekliflerine kötü bakma.

Mesela ben bu işi yapamam ki. Hayır, sen bugüne kadar hiç yapmadığın bir mesleği yine yapabilir ve kendini çok güzel gösterebilirsin sahnede. Korkma konuşmaktan ve kendini göstermekten korkma yapamam deme.

Ya Fettah, Ya Rezzak esmaları. Allah’ım benim işlerimi kolaylaştırır. Rızkımı bollaştır niyetiyle zikredebilirsin.

5 – 11 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

İkizler için çok hırslanacağı ve gerçekten başarıya da böyle o zaman ben de buradan gidiyorum deyip çok hızlı ilerleyeceği bir süreç diyebiliriz. Bu süreç ikizler burcuna çok iyi yarayacak bir kere aklı çok iyi açılacak, farklı fırsatları çok güzel.



Bulutu var. Dolayısıyla Neptün’yen açılarda aldığı için ne zamandır ikizler bazen karar vermekte zorlanıyor olabilir. Şöyle bir kere aklınız, fikrinizi çok açılacak, farklı fırsatları değerlendirebilecek kabiliyete sahipsiniz.

Lütfen gözünüzü dört açın. Bu sürecin en çok gelişenlerinden birisi yine ikizler buluş kendini çok geliştirecek. Yıllardır akıl ilim bilim yolunda onu zorlayan şeyler var. Kendini geliştir çalış işte git dili, öğren eğitim al asla olduğun yerde kalma.

İkizler burcuna şunu söylemek istiyorum, asla olduğun yerde kalma burayla yetinme. Çünkü senin çok daha fazla insana ulaşman, öncülük etmen, rehberlik etmen gerekiyor olabilir. Zekân aklın fikrin çok açık.

Özellikle uluslararası ilişkiler yabancılarla ilgili konular yabancı mesela bir şirkette çalışıyorsan bu şirketin ile alakalı önemli gelişmeler olabilir. Farklı bir ülkeye gitmek, yeni yerler görmek ve gezmek açısından şansım ve fırsatların olabilir.

Sana vizyonunu geliştirecek birçok fırsat gelebilir. Bu süreçte iletişim, medya, basın, yayın reklam bir işin varsa bunu tanıtmak ve konuşmalarınla, düşüncelerinle gündemde olmak senin için çok daha kolay olacak.

Gerçekten çok etkili konuşmalar yapabilir. Karizmatikliği ile insanlara etkisi altında bırakabilir. Bugüne kadar çok iyi çalıştığınız bir konu varsa bununla kendinizi göstermekten sakın çekinmeyin.

İnsanlar hep işte gidip karma temizliği, bilinçaltı temizliği efendim, beynini yıkar, şunu bunu yapıyor ya aslında tek yaptıkları şey sorumluluktan kaçmak karmanı sen temizleyeceksin, ne yapacaksın? Sorumluluk alacaksın, kimsenin ahını almayacaksın, ahını aldıklarından özür dileyeceksin, arkandan temiz bir iz bırakarak ilerlediğinde zaten karman temiz oluyor.

Bu süreçte ikizler burcuna şunu tavsiye ediyorum, sakın sorumluluktan kaçmayın. Mesela eşinizi mi üzdünüz, patronunuzu mu üzünüz veya sizi mi üzdüler? Gidip bununla yüzleşme cesareti gösterin. Bu da bir sorumluluktur.

Kendiniz için yüzleşin ve deyin ki bundan sonra böyle olsun. Ben yanlış yaptım. Belki üşendim belki sıkıldım, yanlış yaptım ama bundan sonra sorumluluk alacağım ve gerçekten karar verin.

Hayatınızda bir insan varsa sevgili ikizler bu insanı seviyorsanız ama yine de acaba sıkılır mıyım veya sonradan sevmez miyim acaba diye korkuyorsanız lütfen artık sorumluluk almanız gerektiğini bile gerçekten seviyorsanız o insanla bir yol yürümemeniz için hiçbir neden yok. Bu iş için de geçerli ortak işler içinde geçerli.



Projeleriniz için de geçerli sorumluluk almanız ve kendinizi gelişime açık tutmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Çok sert konuşmayın, akraba ilişkilerine dikkat edin. Bu arada evli olan ikizlerin akrabaları işte kayınlar, görümceler. Eşlerinin kardeşleri böyle bir ortalık karışabilir.

Akraba meclislerinde özellikle böyle artık yeter deyip patlayabilirler ya da işte eğitim alıyorsa hocasına öğrenciyse arkadaşlarına okulda böyle bir patlayabilir.



Onun için lütfen sakin olun, yangın yeri olmasın ama pek de zehir zemberek sözlerinden de kimse kaçamaz. Bu ara bu ara herkes bir dolu ikizler. Karışık yine çok güzel oturtur, çok daha bir dolu, daha bir dolu, çok güzel lafını söyleyecek gibime geliyor.

Ya Hay, Ya Kayyum niye bunları verdim? Çünkü iş ve projelerinizin üzerinde daha vizyon sahibi olun. Geliştirin kendinizi aynı zamanda sağlam ilerleyin diye zekanı ve iletişim becerilerini konuşturma zamanı.

Sakın bildiğinden şaşma ve bildiğin yolda kendine güven tam zamanı. Bildiğin yolda kendine güven. Çünkü senin daha çok tanınacağın daha çok göz önünde olacağın, yaptığın alanda adından çok söz ettireceğin bir süreç geliyor. Haberin olsun bol bol da gezeceğin bir süreç.

5 – 11 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

Bir kere yengeçler kapris falan yapmayın. Bunu bir tavsiye ediyorum çünkü severim onları. Çünkü niye biliyor musun? Yengeç burcu farkında değil ama bazı burçlar krizden beslenir. Bunlardan bir tanesi de yengeç duygusal olduğu için duygusal ama ay krizden de besleniyor.

Şimdi ortalık bir karışmazsa kimin onu daha çok sevdiğini anlayamıyor. Ciğer yerim illa bir kriz çıkacak bir olay çıkacak ve onu ölümüne seven can dostları kimse ortaya dökülecek. Farkında olmadan yengeç kendine krizi çekebilir, krizden besleniyor olabilir.

Özellikle su elementi burçların böyle bir özelliği var. Hani kendinizle yüzleşeyim ben bunu yengeç burcu bir arkadaşıma söyledim, doğru söylüyorsun dedi. Çünkü öyle çok duygusal çok tatlılar ama krizden besleniyorlar.

Şimdi bunu bir kenara bırakın. Beni gerçekten seviyor mu? Dostum beni gerçekten seviyor mu sevgilim ya da eşim diye sınamaktan insanlara artık vazgeçin. O saf sevgiyi rahmani, sevgiyi sürekli aradığınız için sürekli insanlara olan güveniniz sarsılıyor.

Güven testlerinden partnerinizi, arkadaşınızı, eşiniz, dostunuzu güven testlerinden geçirmeyi bırakın, belli bir düzeyde güvenebiliyor olmanız size kâfi gelsin. Çünkü öyle saf sevgi ara hızlı o duygusal yoğunluk filan insanoğlu menfaatçidir biliyorsunuz.

Dolayısıyla siz sürekli o saf sevgiyi aradığınız için kalbiniz kırılıyor. Birazcık sakinleşin. Çünkü hala mars ilişkiler alanınızda aslında sizin evlenmenizi aşık olmanızı bir ilişki yaşamanızı ilişkinizi ileri bir aşamaya taşımanızı kolaylaştırdığı gibi kavga etmenizi, savaşmanızı, mücadele etmenizi de kolaylaştırıyor.

Partnerinize birazcık destek olmanız, ona biraz daha güvenmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer bir ilişkiniz varsa yalnızsanız siz de evde durmaması gereken burçlardansınız ki, yedinci eviniz ilişkiler alınız, çok hareketli lütfen bunu değerlendirin.

Çünkü yeni yeni insanlarla tanışmak, yeni bağlantılar kurmak için siz de çok destekleniyorsunuz ve Bunun kıymetini bilin çünkü 26 Mayıs’a kadar özellikle ocak çok verimliydi. Şubat’ın ortasına kadar yine çok verimli Mart çok verimli, Nisan sonu, Mayıs çok verimli.

Bu sene yalnız kalmayacağınız ve o aradığınız en azından aradığınıza yakın bir aşkı bulabileceğinizi düşünüyorum. Sosyal çevrenizde arkadaşlıklarınızla aradığınız desteği de bulabileceğiniz, arkadaşlarınızla birtakım kutlamalar yapabileceğiniz, eğer bir iş elemanı arıyorsanız bir çalışan arıyorsanız onu daha rahat bulabileceğiniz, iş hayatınızda daha rahat ilerleyebileceğiniz bir süreçtesiniz.

Birazcık para konusuna odaklanmanızı ben tavsiye ediyorum. Zaten ister istemez odaklanacaksınız gibi görünüyor işte bazı şeyleri almak, satmak özellikle elinizden bir mal çıkarabilirsiniz. Bu süreçte bir satış yapabilirsiniz.



Veya işte bir şeyleri, mesela takılarınızı satıp başka bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bu süreçte ama maddi anlamda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı harcıyor olabilirsiniz veya harcamalarınızı dengelemeniz gerekiyor olabilir.

Sakına sakın emin olmadığınız yatırımlara Şubat ayı boyunca özellikle girmeyin derim. Çünkü para kayıpları da veren ya da hiç harcamadığınız kadar çok para harcatan bir sürece girmiş olabilirsiniz.

Dikkat edip diyorsanız ki ben para kazanamıyorum derdim bu ek gelir, yeni bir iş bulmak paranızı gelirlerinizi arttıracak bir yol bulmak için mücadele vermeniz gereken bir süreç. Bu mücadelenin neticesinde muhakkak alacaksınız.

Yani eğer gerçekten parasal sıkıntılarınız varsa buna odaklanırsanız bunun neticesini muhakkak alacaksınız, para meselelerini, ciddiye almanızı tavsiye ediyorum. Yani duygusal meseleleriniz sizin için önemli biliyorum.

Ama her zaman söylüyorum, bir yengeç hayatta mutlu olmak istiyorsa karşısındaki oğlu takip edecek. Daha dikkatli daha maddeci önce kariyer sonra istediğiniz o aile zaten size geliyor. Ayağınız yere sağlam basın. Bunu hedefleyin.

Önce iş başarısı, maddi başarı, sonra ilişki başarısı dediğiniz gün hayatınızı kurtaracaksınız. Sevgili yengeçler duygularınıza hitap eden o insanla da neyse o aile yuvayı ortamı kurma şansını da o zaman bulacaksınız gibi görünüyor.

2 Şubat’ta bol bol dua etsinler bu geceden itibaren hatta başlayın 1 Şubat gecesi ile beraber dualarınız çok makbul rüyalarınız size rehber niteliğinde olabilir, size yol gösterecek aklı başında. Manevi yönü güçlü insanlarla karşılaşabilirsiniz.

Eğer bir müşkülünüz bir derdiniz varsa aklıma müşkül deyince çok komik bir şey geldi. Çok özür dilerim. Müşkülünüz varsa bir böyle danışan şey bilene büyüğünüze otorite bir figüre, maneviyatı çok güçlü olan birine danışabilirsiniz. 2 Şubat’ta bol bol dua etmeyi ihmal etmeyin.

Ya Rezzak, Ya Murid, esmaları rızkınızı ve gelirlerinizi arttırmak için bol bol zikredebilirsiniz

5 – 11 Şubat 2024 ASLAN BURCU

Şimdi aslanların ilişki hayatlarında evlilik ve ortak işlerinde özellikle çok radikal bir süreç var. Bu radikal süreç şöyle olabilir, olumlu açıdan baktığımızda sen bununla nereden tanıştın, ne ara sevgili oldun ya da ne ara evliliğe karar verdin diyecekleri ilişkilerle sahneye fırlayabilirler.

Gerçekten herkesi çok iyi edebilirler ya da. Tersine ya sen ayrıldın mı gerçekten ayrıldınız mı? Diyecekleri şekilde böyle bıçak gibi kesecekleri ilişkileri olabilir. Yani aslanlar hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda ilişkileriyle bizi biraz şaşırtabilirler.

Önümüzdeki günlerde biraz daha böyle gizemli, güçlü herkesin ulaşamayacağı insanlara çekiliyor olabilirler. Böyle insanlarla birliktelikler, beraberlikler, yaşama ihtimalleri olabilir. Aslanların ve bizi birazcık şaşırtacaklar.

Aynı zamanda şunu da yaşayan aslanlar olabilir, partnerleriyle alakalı bir zorluktan geçen onu desteklemek gereği duyan mecburen partnerine ne kol kanat germek zorunda kalan veya onun sorunlarında destek olmak durumunda kalan ya da partnerlerine karşı artık sabrı tükenip ağzına geleni saymak isteyen aslanlar olabilir.

Tersine partneriniz ortağınız en yakın arkadaşınız size çok ağır konuşabilir. Önümüzdeki günlerde biraz ikili ilişkiler arenasında ben sen dengesinde iniş çıkışlar olabileceğini düşünüyorum.

Yani bu dönem Şubat ayı sizin için çok radikal ilerleme zamanı olduğu için bazı ilişkileri pat diye koparırken, bazı ilişkilerinizle de böyle insanları hayrete düşürebilirsin. Sen bunu nereden buldun? Bu kadar güzel birini nereden buldun veya bu kadar yakışıklı birini nereden buldun veya bu kadar harika bir insan nasıl hayatına aldığında dedirtebilirler?

Böyle çok bıçak sırtı ama şu ilişkilerinizle alakalı önemli bir geçiş yaşamadan geçireceğinizi hiç düşünmüyorum. Bu sebepten yo ben çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum. O da beni çok seviyor.

O zaman daha da çok sevin, daha da çok sarılın, daha da çok sahip çıkın ya da yıllardır şiddete uğruyorum. Yıllardır kötü sözlerle karşılaşıyorum. Yıllardır emeklerim boşa gidiyor diyorsanız bitirmenin tam zamanı.

Kendinizi bir şekilde manipülatif insanlardan korumanız gerekiyor. Sevgili aslanlar, manipülasyon yapan lafı çarpıtan sözü başka yere çeken bir insanın size manipülasyon yaptığını nasıl anlayabilirsiniz?

Bu süreçte mesela bir şey hissediyorsunuz, bir sorun var biliyorsunuz ama karşı taraf sürekli sorun sizdeymiş gibi hissettiriyor.



Sen anlamıyorsun, sen yapamıyormuşsun gibi eskiden her şeyi çok iyi yaparken o olmadan artık hiçbir şey yapamamaya başladınız. Sanki onun sözleri doğruymuş gibi ama yolunuzda bulamamaya başladınız.

Bilin ki manipülasyon altındasınız ve aklınız elinizden alınmış gibi adeta sakına sakın. Bu hafta bu hafta da değil koca bir ay için söylüyorum. Lütfen bunu bir kenara yazın sakın aklınızı kiraya vermeyin, kimse nine vermeyin, aklınızla oynayan insanlara da prim vermeyin.

Kimse senin aklını senin yerine işletip kullanamaz. Gerçekten öyle yani içine ve ben şuna çok inanıyorum. Aslanlar veya hangi burç olursa olsun Allah bütün insanlara bir meziyet vermiş, içinden bir şey doğuyorsa sürekli seni rahatsız ediyorsa orada bir şey var.



Hiç gördün mü? Aksi olduğunu yani bazen şey olursa ben mi para olan yapıyorum, ben mi emin olamıyorum. Eğer çok baskıyı baskınsa o iç ses kesinlikle altından bir şey çıkar.

Bunları bir düşünün kafanızda bitirmeniz gereken sizi istemeyen insana da sakın ısrar etmeyin. Vermeniz gereken bir süreç yerine de hoş geldin demeniz gereken ne diyoruz?



İş hayatınızda kısmetiniz çok açık. Bak geçen birisi mine hanım aslanım ama hala hiçbir olmuyor. Pes etme süreç devam ediyor. Merkür orada. Mars orada açılar çok iyi, sakın pes etme başvurularını yapmaya devam et, çalışkanlığını göster işine odaklan.

Bu arada diş sağlığınıza, kemik sağlığınıza da dikkat edin. Evcil hayvanlarınız varsa onlara da özenli olun. İş hayatınızda da böyle sizi kızdıran insanlar varsa elinizden geldiğince sabırlı olmaya çalışın. Hiç kısmetiniz çok açık.

Eğer bir başvurunuz varsa 2 Şubat’ta yapabilirsiniz. Kariyer, iş büyüme planlarınız, taşınma işleriniz, girişimleriniz için uygun bir enerji altında olacaksınız.

Ya Selam, Ya Halim esmaları.

5 – 11 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Başak burcu bir kere çok şanslısın. Eğer bir şeyler seni üzüyor ise? Bu arada ben kendim bir güneş başak olarak başakları ikiye ayıralım. Şimdi Satürn balık burcundayken onları nasıl etkiliyor?

Başakları ikiye ayıralım, 2 türlü başak vardır insanlara çok yardım edip gerçekten onların iyi olmasını isteyen başak. Gerçekten yardımsever bir burç, çünkü bir tanesi de sürekli karşı tarafı borçlandırıp iyilik yapa yapa borçlandırıp bir süre sonra o insanı kendine muhtaç bırakan başaklarda her burcun böyle gölgeyi anları var.

Bu arada şimdi düşünün gerçekten iyi misiniz? Yoksa bana bağımlı olsun, bana hayran olsun diye mi insanları etkilemeye çalıştınız? Eğer şu an bir sorun yaşıyorsanız kendinizle yüzleşmenin tam zamanı.

Ben öyle biri değilim demek çok kolay asla öyle şeyler yapmam demek çok kolay. Kendisiyle yüzleşelim. Kestirmeden gitme ihtimali çok yüksek. Hayatta zaman kazanırsınız, kendinizle yüzleşin, kestirmeden yolunuza girersiniz.

Kendi ile yüzleşemeyen insanlar kendi kuyruğunu kovalayan kedi gibi olurlar. Dön dolaş, dön dolaş, dön dolaş bir yere ulaşamazsın, yüzleşen dinle çok şey verdim, çok emek verdim, çok uğraştım, neden, neden bu kadar çok emek verdin boş bir tenekeye?



Bir bunu düşün, yani boş bir insana çok emek vermiş olabilirsin. Bununla yüzleş gerçekten alma verme dengeni koruyor musun? Bir adım gidene bir adım mı gidiyorsun? Bir adım gelene 10 adım mı gidiyorsun? Başkasını suçlamadan önce neyi neden yaptığını iyi düşün.

Hepimizin gölge anları var. Gölge anınla yüzleşmenin tam zamanı sevgili başak. Haftaya çok şanslı başlıyorsun ama işte bu Satürn’ü karşıdan görmeleri, başakların güneşlerinin karşısından yükselenlerinin karşısından görmeleri onların bazen basiretini bağlıyor.

Bazen ümidini kırıyor olacak işleri olmuyormuş gibi geliyor. Tam böyle bir motivasyona giriyorlar. Tam ve motive oluyorlar. Sonra tekrar bir aşağı düşüş yaşıyorlar. Buna dikkat et.

Ne zaman o aşağı çekilme halini yaşarsan bil ki bu geçici bir şey ve sen çalıştığın üzerine emek verdiğin her konuda çok iyi ilerlediğin şansının ilişkide de aşkta da isteklerine kavuşmakta da çok güzel oldu. Çok açık olduğu bir sürü süreçten geçiyorsun.

Başaklar neye dikkat etsinler? Bir kere maddi manevi her konuda iyisiniz, yalnız Şubat ayı boyunca özellikle yükseleniniz başaksa bu çok önemli. Sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor.

Başta tansiyon işte dolaşım, vücut dengesi varis sorunları düşünce ya da aklınızda işte o karışmalar, bulanıklıklar varsa psikolojik ya da bedensel rahatsızlıklarınızla ilgili tedavi olmanız, çözüm bulmanız gereken bir süreçtesiniz kilo sorununuz varsa çok zayıfsanız, çok kiloluysanız ne olursunuz şimdiden bir diyete başlayın tam zamanı.

Eğer ki başak burçları bu süreçte güzel bir perhizi doktor kontrolünde tabii ki kafanıza göre değil, başlarlarsa çok güzel kilo verebilirler. Çok güzel form tutabilirler, kas yapabilirler. Tam diyet spor sağlık konularına odaklanma zamanındasınız, sakın sağlığınızı riske atacak, yanlış hareketler yapmayın.

Bağımlılıklarınızdan arının bu çok önemli iş hayatında da bir takım dönüşümler yaşanabilir, iş bırakma, iş değiştirme, iş iç çalışanı çıkarma, yeni çalışan bulma, bir dönüşüm yaşanıyor. Çalışma hayatınızda bu konularda da temkinli olmanızda yarar var.

Ya Şafi, Ya Muafi afiyet veren ve şifa veren zikretmenizi tavsiye ederim. Aşk meşk mevzuları gayet yerinde bilgi iletişim, o da iyi. Sağlık ve spor birazcık hayatınıza eklenmeli.

5 – 11 Şubat 2024 TERAZİ BURCU

Bak, bunun gecenin bir yarısı yazdım kıymetini içindeki şarkının sesinin sonuna kadar aç ki etraftaki negatif sözleri duyamayan bu arada kendinle yüzleşmek önemlidir. Ama bazen de biz çok tevazu sahibi olduğumuzda etrafımızdaki o bu çok yumuşak.

Ben bunu yönetirim demeyi kendine bir şey edinen misyon edinen tipler hemen gelirler. Biliyorsunuz böyle tevazu sahibi olduğunuza akıl vereniniz de çok oluyor. Doğru bilmiyorsunuz gibi. Vasat'tan nasihat dinleme modu dolayısıyla birazcık o şarkıyı yükseltim ve onları duymayın.

Sizi manipüle ettiğine sizi aşağı çektiğine emin olduğunuz insanlara katiyen prim vermeyin. Sevgili teraziler öncelikle bunu söyleyeyim. Önümüzdeki günler onlar için kendilerini, imajlarını, dış görünüşlerini, kıyafetlerini, gardıroplarını yenilemek için çok güçlü bir enerji veriyor.

Terazi burçları müthiş imaj değişikliğine gidebilir. Saçlar değişebilir, renk değişikliği yapabilir. Kilosunda tipinde estetik dokunuşlar bu sürecin en çok estetik dokunuş yaptıracaklarından birisi. Terazi, özellikle yükselen terazi olacak.

Kendini çok yenilecek, çok değiştirecek saçını başını sürekli bir değişim içerisindesiniz. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyen yıllardır bununla alakalı mücadele verenlerin de bu konuda daha kolaylıklarla daha iyi teknolojik gelişmelerle buna sahip olabileceği bir süreçten geçiyoruz.

Eğer çocuğunuz olmuyorsa mutlaka doktora gidin, tam zamanı. Kova burcu, teknolojik gelişmelerle çok ilgili ve sizin şu an çocuklar eviniz. Tam olarak burada böyle kova etkileriyle sarılmış durumda.

Eğer bir doktora gider yeni yöntemleri denerseniz belki de yıllardır kavuşamadınız, çocuk hayaline daha kolay kavuşabilirsiniz. Yıllardır hayatınıza kimse girmedi ya da bağımlılıklarla ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz.

Bağımlı ilişkilerden, özgürleşmenin ve yıllardır ilişki yaşamıyorsanız, doğru bir insanla karşılaşmanın da tam zamanı inşallah. Eğer bir hobiniz varsa eğer o hobinizi şu an geliştirirseniz, bunun ekmeğini yaklaşık 20 yıl yiyebilirsiniz. O kadar samimi söylüyorum,

Çok iyi resim yapıyorsun. Çok iyi bir sanatın var. Elinde bir mesleğin var ama yan bir meslek olduğu için odaklanamıyorsun. Şimdi hobilerden daha çok para kazanırlar. Hobi olarak yaptığınız meslekler sizi çok büyük paralar kazandırabilir.

Gözünüzü 4 açın fırsatları yakalayın, gelişmekten, yenilenmekten de sakın beri gelmeyin. Hakikaten imajınızı yenileyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz, bununla alakalı desteklendiğiniz bir süreçtesiniz önümüzdeki günlerde ev emlak aileden gelecek mallar mesela aileden bir beklentiniz vardır, hakkınız olan bir ev vardır, bir arsa vardır ya da bir destek vardır ya da manevi destek vardır.

Önümüzdeki günlerde bunları da daha rahat alabilirsiniz. Ailevi sorumluluklarınız biraz olsun hafifleyecek ama yine de Aile içinde tartışma ve kavgalardan kaçınmanız lazım.



Bazı teraziler sevgililerinden çat diye ayrılabilir. Çocuklarının biraz üstüne titremesi lazım, kırmaması lazım. Çocuklarını çocuklardan kırılma, çocukları biraz kırma gibi böyle sert diyaloglar olmamasına da dikkat etsinler.

Hamile olanlar varsa bizi dinleyen böyle abuk sabuk hareket sakın yapmayın belinize işte oturmanıza kalkmanıza, banyoda vesaire lütfen dikkat edin. Hamile olanları da ekstra uyarmak istedim.

Ya Murdi, Ya Bedi esmaları.

5 – 11 Şubat 2024 AKREP BURCU

Huzurlu olmak istiyorsan artık bazı şeyleri uzatmaman gerekiyor. Mesela denenmişi deneme güvendin, bir daha yaptı. Güven dinleme bile gönder. Bu bir çalışan da olur.Gönder gitsin, tam zamanı bak gerçekten diyorum.

Değişimler radikal değişimler var hayatlarında mesela bir şehre küsebilir, bir insana küsebilir, bir işe küsebilir, arkasından dönüp gidebilir. Burada kendine sorman gereken tek soru şu, ben yeterince çaba gösterdim mi? Evet, bana sözler verildi mi? Evet tutuldu mu? Hayır.

O zaman gitmenin tam zamanı. Sana verilen sözler tutulmuyorsa sürekli aynı şeyleri yapıp yapıp, tekrar tekrar kapına gelen birileri varsa artık onları tamamen bitir. Çünkü senin için yeni bir sayfa açılıyor.

Ev yuva aile, hane şehir değişikliği, yer değişikliği, ikamet değişikliği hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Ve şu anda senin için en önemli kişi aile bireylerin annen, baban, aile büyüklerin sen oturup onlarla nasıl daha iyi kontak kurarım diye düşün onlarla nasıl daha iyi geçinirim diye düşün.

Çünkü bu süreç birazcık akreplerin anneyle babayla aileyle zorlanacağı bir süreç ama öyle bir dönemden geçiyorlar ki. Onları da ailelerinden çok düşünen yok bence.

Yani annenizin, babanızın eğer çok ciddi böyle bizim aklımıza bile gelmeyecek uç bir sorumluluğunuz yoksa onların kıymetini bilin kırıcı olmamaya çalışın. Diyelim ki size haksızlık ettiklerini düşünüyorsunuz.

Size mal vermediler. Şu bu sabırlı olun, belki zaman sizin lehinize işleyecek. Bu anlamda ayrıca bu arada ev satma işleri varsa bu süreçte bu çok başarılı ilerleyebilir. Satamadıkları malları çok rahat satabilirler, yeni bir mülk edinebilirler, bambaşka bir hayat planı kurabilirler.

Çok önemli değişiklikler yapacaklar. Bu aralar kendinize özellikle huzursuz hissediyorsanız ya bulunduğunuz yeri değiştirmeniz lazım. Ya enerjinizi değiştirmeniz lazım ya da bakış açınızı değiştirmeniz lazım.

Bakın bu cümlelerin hepsini düşünerek söylüyorum, şu anda ben huzursuzum diyorsanız moralim çok bozuk. Neden acaba bende bir şey mi var diyorsanız sebebi ya bakış açını değiştireceksin.

Ya olduğun yeri değiştireceksin ya da hayatında bir şeyleri kendinde bir şeyleri değiştireceksin. Senin durduğun yerde bir değişim olması.



O huzursuzluğun sebebi değişim vaktinin gelmiş olması, direniyorsan olduğun yerde kalırsan biraz daha canını acıyacak. Dolayısıyla bir sıçrama yapman gerekiyor. Kariyer hayatından yana şanslı, gayet açık.

Özellikle 2 Şubat’ta onun da ilişkilerle ilgili çok güzel gelişmeleri olabilir. Güzel aşk hayatında çocuklarla ilgili konularda hobilerinle ilgili konularda kutlamalarla alakalı sevdiğin şeyleri yapmakla ilgili çok büyük şansın var.

Mesela çocuk sorunu varsa çözebilir. Çocuğuyla alakalı endişeleri varsa bunu giderebilir. Daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bir süreç olabilir. Ama dediğim gibi bak bir şeyi değiştirmen gerekiyor.

Kendine soruyor, çok iyiyim, çok huzurluyum. Okey ama değilse kendinde bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Güçlü duruşun olayların akışını olumlu etkileyecek. Bu ne demek?

Güçlü bir duruş sergile güçlü duruş nedir, zaaf göstermemektir, bağımlısıyım ben bunun bu yanlış ama ben bunun bağımlısıyım dediğin şeyi bırakmaktır. Güçlü bir duruş senin bütün akışına olumlu etkileyebilir.

Ya Malikel Mülk, Ya Kerim esmaları.

5 – 11 Şubat 2024 YAY BURCU

Yani korumacı tarafını dengele ve kendi merkezinde kal olayla olay olma. Bu ne demek olayında bir sürü şey olabilir. Bir sürü kriz olabilir. Sorumlu hissettiğin bir şey varsa elbette ki sorumluluğunu yerine getir ama eğer gereksiz, korumacıysam ve nankörlükle karşılaşıyorsan birazcık dengeli olmanda yarar var.

Bu bunun kim olduğunu bilemem, komşun olur, kardeşin olur, çocuğun olur, eşin olur ama sürekli kurayım onu yardımcı olayım dediğin insanların değişik tavırları seni rahatsız ediyorsa ki öyle bir dönemden de geçiyorsun.

Özellikle en yakınlarınla alakalı işte o zaman bir şeyleri değiştirme zamanın gelmiş olabilir. Nedir o ben seni korumak istiyorum deme bırak. Bir kere de sen bilirsin demeyi seçmelisin.

Etrafında olan olaylarla beraber sende o galeyana gelme, şüpheci tarafın çok çalışacak Çok şüphecisin, bilgiye, bilgiyi verene, konuşana konuştuğuna anlatana anlattığına, her şeye karşı şüphe içerisindesin.

Önümüzdeki günlerde Şubat ay içerisinde şüpheci bakış açın, daha da çok artabilir. Her şeyi sorguladığın detayına indiğin, merak ettiğin insanlara inanmakta güçlük çektiğin bir süreç olabilir ki aklının içinde böyle var ya inanılmaz bir Plüton orada Mars’a doğru ilerliyor, Merkür de buraya geçiyor.

Aklın çok güzel çalışıyor ama şüphelerin de bir o kadar artıyor. Kendi kendine kurgulama yapmak yerine bu enerjini bilgi edinmeye, dili öğrenmeye, araba kullanmayı bilmiyorsan tam zamanı.

Bir şeyin eğitimini almak istiyorsan tam zamanı aklınız sürekli işle ya da bir bilgiyle meşgul etme. Şüpheci tarafını çok beslenmesi özellikle olabilir. Aramızda mesela özellikle belirlenmiş bir psikolojik rahatsızlığı olan yaylar varsa veya işte çevresinde böyle olan yaylar varsa doktor onun teşhisini koymuş belirlenmiş.

Çok normal, nasıl kalp hasta oluyorsa kan dolaşma beyinde kanuna besleniyor, o da hastalanabilir, çok normal. Eğer belirlenmiş bir psikolojik rahatsınız varsa sevgili yaylar bu süreçte şüphe ve paranoyadan ayrıca uzak durmanız lazım.



Eğer etrafınızda böyle bir yakınınız varsa onu birazcık yakınlarında yay olanlara söylüyorum, onu birazcık korumaya alın lütfen onun psikolojisine bu aralar saygı gösterin, çok kafası karışabilirdi.

Öğrenci olan yayların daha çok desteğe ihtiyacı var. Annelere babalara söylemek lazım, öğrenci olan yay çocuklarınız varsa onların sırtını daha çok sıvazlayın. Size sordukları sorulara geçiştirmeyin.

Çünkü üçüncüyü tam bunu anlatıyor. Özellikle liseye kadar okuyan yaylar. Öğrenci olanlar bilgi, eğitim öğretim kafalarının içi feci karışık ve hem bir potansiyel var burada hem de onları çok fena bastırıcı bastırabilecek kadar güçlü bir dönemden geçiyorlar.

Düşüncelerinde ve söylemlerinde ölçülü olmaları gerekiyor. O yüzden anne babalar özellikle öğrenci yay çocuklarınızı bu ara sakın geçiştirmeyi merak ettikleri konular için onlara kitaplar alın anlatmaya çalışın ya da ben bunu bilmiyorum ama seninle beraber ben de öğrenmek isterim gibi yaklaşın.

Çünkü o şüpheler onları uykusuz, huzursuz edebilir. Çok büyük potansiyelleri var, iş anlaşmaları, değişiklikler yak. Develerinde önemli olaylar. Bu arada bazıları kardeşleri ya da akrabalarıyla da ters düşebilir ya da yakın çevrelerinde çok önemli bir olay gelişebilir.

Soğukkanlılığınızı korumanız lazım. Arabanızın bakımını elektroniklerinizin bakımını, motorlu çalışan cihazlarınız varsa elektronik bir işte çalışıyorsanız, özellikle bunlara biraz daha Şubat ayı boyunca dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Her dedikoduyu hemen cevap vermek yerine birazcık geri durup düşünmeniz lazım. Bakın bunların hepsini özenle söylüyorum, lütfen her lafa cevap vermeyin. Size iftira da gelebilir.

Yanlış konuşmalara da maruz kalabilirsiniz. Etrafınızdakilere güveninizi sarsacak şeyler olabilir. Belki de duyduklarınız yüzünden güveniniz sarsıldı. Bunu da bilemiyorum.



Ya Aziz, Ya Alim esmaları.

5 – 11 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Hakikati herkes hadi oğlaklar geçiyor ama o zaten izleyici. Söylüyorlar bana inşallah çok iyi, çok seviyoruz. Bir tane olumsuz yorum almadım. Senin hakkında şu ana kadar öyle diyeyim. Her emeğin karşılığı olarak kocaman bir iyi ki deme vakti varsa hala burcunuzda ve gerçekten sizi yoruyor olabilir.

Bir şeylerle mücadele ederken başka bir şey daha çıkıyor, başka bir şey daha çıkıyor olabilir. Gerçekten sinirlerinize hâkim olmanızın zor olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu süreç sizin sabrınızla doğru olan ne kadar sabırlı tevazulu sakin davranırsanız, bu sürecin ödülünü o kadar çok alacaksınız.

Bu biraz da size de bağlı. Aslında sonunda 1 - 2 cümle etmek istiyorum. Bütün burçlara oğlaklar bu biraz da size bağlı ne kadar sorumluluk alır, ne kadar dikkatli davranırsanız o kadar güzel yöneteceksiniz.

Bu süreci ve çok yorulduğunuz sizi çok üzen, çok yıpratan süreçlerinde meyvesini sonuna kadar alacağınızı söylemek isterim. Başarı dolu bir başlangıç ya da bir bitiş aslında mümkün. Şu sıralar hayatınızda bir bitiş olabilir, bir dönüşüm olabilir, bir yenilenme olabilir.

Eğer bundan sonraki planınızı güzel yaparsanız her şey siz için çok daha iyiler. Ama siz geçmişe kızarak veya olayların etkisinden çıkamayarak devam ederseniz sıkıntılar yaşayacağınızı söylemek istiyorum.

Duygusal meselelerde başarı vadeden sürpriz fırsatlara gerçekten açıksınız. Hele ki 2 Şubat günü. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Kutlamalar içinde olabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkinizi ileri bir aşamaya taşıyabilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz. Hayallerinizi, ideallerinizi hayata geçirecek adımlar atabilirsiniz.

Gerçekten bu anlamda şansınız çok açık diyorum ya bu biraz da insanın kendisine bağlı. Şimdi sen hep karanlığa bakarken ben sana istediğim kadar ışık tutayım tabii biraz da senin almanla da ilgili lütfen gözünü dört aç fırsatları açık ol şimdi para meseleleriyle ilgili de uyarmak istiyorum, Şubat boyunca oğlaklar için para konuları çok önemli.



Olumsuz olarak düşünürsek Allah korusun tabii ama çok para kaybedebilirsiniz. Çok büyük harcamalarınız olabilir. Olumlu açıdan bakarsak gerçekten uzun zamandır alamadığı bir evi alabilir, Arabayı alabilir bir para meselesi ile alakalı sorununu mücadele ederek çözmek zorunda kalabilir.

Hakkınızı biraz söke söke alacağınız bir süreç olacak harcamalarınıza dikkat edin, sakın öyle hayali yatırımlar işte bire 5 vere olmuş, hadi gidelim falan bunlardan bütün burçlar uzak dursun aman özellikle siz oğlaklar uzak durun.

Çünkü Şubat ayı ekonomik konularla gündeminizi tamamen Belirleyecek ekonomi ve sağlık şubatın en önemli gündemleri onu söyleyeyim ve siz de bu konudan çok etkilenen burçların başında geliyorsunuz. Para konularında akıllıca davranın.

Ya Şekur, Ya Latif esmaları. Bunlar sizin bolluğunuzu, bereketinizi, huzurunuzu arttıracak isimler, ilişkiler gayet iyi gidiyor. Biraz mücadeleniz var, o da iyi gidiyor.

Verdiğiniz bir savaş varsa onun da kahramanı sizsiniz. Yeter ki sabırla mücadelenize devam edin ama işte para pul konularında azıcık dikkat edin.

5 – 11 Şubat 2024 KOVA BURCU

Anam kova kova sen ne yapıyorsun böyle ya kovalar çok zehir zemberek yani eğer kovaları kızdırdıysanız son zamanlarda. Gerçekten zehir zemberek sözler ne kadar mı, ne kadar sürecek? Çok uzun yani Şubat boyunca kovalara ateşle yaklaşmayın.

Gerçekten ağzından bağlayan Şubat boyunca ateşle yaklaşmayın. Tabi bu hepsinde farklı yansır. Kimisi çok bağımlılıkları var. Geceleri yatmaz, gündüz kalkmaz işte yemeğine dikkat etmez. Uykusuna dikkat etmez, sağlıksız beslenir.

Bunların hastalanma zamanı, bak söylüyorum bu bağımlılıklar bu sağlık sorunları, bu dikkatsizlik ve özensizlik başınıza iş açabilir bu grup için. Bazılarınızın bitirmesi gereken bir ilişki, bir iş, bir olay varsa ve bir türlü bitirmiyorsa onların da artık bitirmesi gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum.

Bunun dışında ben çabalıyorum, yolundayım, dost doğru ilerliyorum, canımı çok sıkan var, çok susuyorum Sabri diyorum diyenlerin sabredemeyecekleri bir zaman dilimi birazcık kendinizi bedenen ve ruhen korumanız gereken bir zaman kavgadan, kazadan, beladan, kötü insanlardan, tartışmalardan kendinizi koruyun, illa bir savaş başlatacaksanız.

Tam da doğru zaman olmayabilir. Sizin açınızdan çünkü sinirlerinizi kontrol etmeniz, huzurunuzu korumanız pek kolay olmayabilir. Eğer zayıf olduğunuz emin olmadığınız bir konu varsa savaş başlatmanızı çok tavsiye etmiyorum.

Ama yok ben yıllardır mücadeleme veriyorum. Bundan sonra da mücadeleme ve vermeyi düşünüyorum. Geri adım atmayacağım diyorsanız da lütfen planlarınızı doğru düzgün yapın. Hemen böyle galeyana coşkuya kapılmayın diye söylemek istiyorum.

Hayatlarında çok önemli konuşmalar olabilir, çok gizli şeylere vakıf olabilirler. Hiç bilmedikleri dedikodular ya da bilgiler ayaklarına gelebilir veya bugüne kadar susup, susup söylemedikleri skandal niteliğinde şeyleri konuşmaya başlayabilirler. Böyle bir iç dökümü olabilir kovaların hayatında.



Mesela çok merak ediyorsunuz, hatta merak etmiyorsunuz da bilmiyorsunuz da bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Gözünüzü açacağınız göreceğiniz ve bazı şeylere şahit olacağınız bir süreç olacak.

Bu ay ne yaşarsanız o yaşadıklarınız siz o kadar çok değiştirecek ki çok değişeceksiniz. Değiştiniz, daha da değişeceksiniz, insanlara olan tavrınız herkese dost olmayacaksınız. Herkesin yanında olmayı bırakacaksınız, insanlarla da ilgili hayata bakışınızla ve görüşünüzle de ilgili çok radikal değişimler yaşanacak.

Kimseyi artık tolere edemiyor olabilirsiniz. Haklı olarak çok radikal değişiklikler var. Hayatlarında çok çok çok radikal değişiklikler var. Bunu öylesine söylemiyorum. Şubat boyunca en çok değişen tavrını, tarzını, bakışını değiştiren, öğrendiği bilgilerle belki hayretlere düşüp ondan sonra hayatını başka bir aşamaya geçirenler kovalar olacak.

Sert olmayın lütfen. Sakin olun kendinize biliyorsunuz keskin sirke küpüne zarar, belki çok önemli şeyler duyacaksınız, sabredemeyeceksiniz ama bence yine de dikkatli olun, sakinliğinizi koruyun kovalarda öyle kavgacı insanlar değiller tabii.



Bu adam mars şey kova'da mars geliyor, görürsün sen hümaniste o kadar askeri kumandan kovalar bu ara evet, çok yıkıcı ve kırıcı olma avantajım. Bir kere işleriniz açılıyor, maddi konularda şansınız çok açık.

Cuma günü yani 2 Şubat’ta siz de parasal konularda harekete geçip talep arz meselelerine yönelebilirsiniz. Sizden daha akıllı olduğunu daha iyi olgun diyelim. Hani tecrübeli diyelim olduğunu düşündüğünüz insanlardan destek alabilirsiniz.

Özellikle maddi anlamda şansınız çok açık. Özel hayatınız, arkadaşlarınız için aynı şeyi söyleyemiyorum, bilemiyorum, kestiremiyorum, ben bile kestiremiyorum. Gerçekten her şey değişebilir.

Çerez sinirli kovalar bana kızmayın, küçüklerimizi gönderin, sevgilim yok çat diye bulursun o ama ilişkin var ve tartışmalar var, üstünü örtüyorsun, onların hepsi açılacak haberin olsun.



Ya Rezzak, Ya Bedi esmaları. Bunlar size bu süreçte çok iyi gelir.

5 – 11 Şubat 2024 BALIK BURCU

Sen yeter ki net o ve iste balıklar bu süreçte çok net olmanızı tavsiye ediyorum. Hemen baştan söyleyeceğim 2 Şubat yani cuma günü yani yeni yeni cuma günü için iş ve girişimlerinize çok başarı getirebilecek bir gün.

Mesela dostlarınızdan yardım istiyorsunuz, açılmanız lazım, destek istemeniz gerekiyor. Bu konularda harekete geçebilirsiniz. Gerçekten aradığınız o dost elini, desteğini yanınızda bulabilirsiniz.

İşlerinize yoluna koymak veya işte bir planınız varsa bunu hayata geçirmek yolculuk planlarınız varsa pasaport vize işlemleri olur. Ne bileyim, uluslararası işler olur, başvurular olur, hukuki girişimler olur.

Bunlarla ilgili cuma sizin için iyi bir gün olarak gözüküyor. Aşk ilişkilerinde duygusal meselelerde şansınız oldukça açık. Burcunuzda seyahat eden ve daha da çok seyahat edecek olan Satürn sizden sadece net olmanızı ve sorumluluk almanızı bekliyor.

Sorumluluk alın net olun isteklerinizde ve istemediklerinizde kafanızdaki bulanıklıkları giderin. Hayatınızdaki düzensizliklere bir son verin. Artık sizin için Mart ayı çok radikal bir ay olacak. Sizde bu mart ayında çok önemli değişimler yaşayacaksınız.

O yüzden lütfen sakın ha sakın bir sorumluluğunuz varsa ve ihmal ediyorsanız cezasız kalmayacağını bilmeniz lazım. Çocuğunu mu ihmal ediyorsunuz, cezası gelir, eşini mi cezası gelir, resmi işlerin var, yapmıyor musun, cezası gelir, rica ediyorum.

Sorumluluklarınızı sakın ihmal etmek ya da yapacağım deyip yapmadığınız şeyler mi var? Bunlar sizi sonradan üzmemesini istiyorsanız, bu tür şeylerin dikkatli olmanıza yarar var. Evlilik ikili ilişkiler aşkla ilgili konular, duygusal meselelerde şansları devam ediyor.

Ama Merkür 12 evlerine geçecek. Özellikle yükseleni balık olanlara sesleniyorum, en çok onları etkileyen bir durum. Çünkü bu Merkür 12. evinizde geçecek. Burada Plüton’a kavuşacak.

Bu sizin bir kere öncelikle ruhsal sağlığınıza sonra bedensel sağlığınıza sonra da düşüncelerinize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Çok gizli saklı bilgiler, belgeler ortaya dökülebilir. Siz de gizli saklı birçok sırra ve olaya vakıf olabilirsiniz.

Gizlilik içinde yürüttüğünüz şeyler ortaya çıkabilir, dikkatli konuşun, dikkatli düşünün, dikkatli davranın bu arada. Öğrendiğiniz her şeyde sorgulamadan hemen inanmayın çünkü manipülasyonlara maruz kalma ihtimaliniz de olabilir. Rahatlar kendinle daha çok sessiz zaman geçir ruhuna daha çok zaman ayır.



Ya Rafi, Ya Nur esmaları.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.