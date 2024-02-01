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Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı?

Survivor All Star, Rio Karnavalı ödüllü dans yarışmasıyla izleyicileri büyüledi. Bu nefes kesen performanslar arasından 12 yarışmacı Rio Karnavalı'na katılmaya hak kazandı. İşte Survivor dans yarışmasının birincisi ve diğer önemli detaylar!

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Survivor All Star'ın heyecan dolu dans yarışması

Survivor All Star'da bu kez Rio Karnavalı için unutulmaz bir dans yarışması düzenlendi. 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümde, yarışmacılar muhteşem performanslar sergileyerek izleyicileri büyüledi. 1. turda en iyi performansı gösteren isim Turabi olurken, finalde Kardeniz, Poyraz, Yağmur ve Sercan da büyük alkış aldı.

Kazananlar Rio Karnavalı'na gidiyor!

Programın sunucusu Acun Ilıcalı, kazananların 2 gün boyunca Rio'da konaklayacağını duyurdu. Dans yarışmasında eleme sistemi uygulanırken, ilk aşamada en iyi performansı Turabi gösterdi. Finalde ise Kardeniz, Poyraz, Yağmur ve Sercan kaldı. En fazla oy alan yarışmacı ise dans yarışmasının birincisi oylama sonucu belli oldu.

Rio Karnavalı'na katılmaya hak kazanan yarışmacılar

En iyi performansı sergileyen 6 yarışmacı, Rio Karnavalı'na gitme hakkı elde etti. Sıralamaya giren yarışmacılar ise istedikleri arkadaşlarını yanlarına aldı. Böylece Rio'ya gitmeye hak kazanan yarışmacılar şu şekilde belirlendi: Damla Can, Yağmur, Özgür, Turabi, Furkan, Ogeday, Hakan, Gizem, Sercan, Merve, Yiğit ve Nefise.

Yarışmacıların karnaval keyfi

Survivor All Star'da yaşanan bu heyecan dolu dans yarışması, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Rio Karnavalı'na gidecek olan yarışmacılar, büyük bir heyecanla bu unutulmaz deneyimin tadını çıkaracaklar.

 

01 Şub 2024 - 16:17 - Olay Entrika

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