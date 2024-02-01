Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı?

Survivor All Star'ın heyecan dolu dans yarışması
Survivor All Star'da bu kez Rio Karnavalı için unutulmaz bir dans yarışması düzenlendi. 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümde, yarışmacılar muhteşem performanslar sergileyerek izleyicileri büyüledi. 1. turda en iyi performansı gösteren isim Turabi olurken, finalde Kardeniz, Poyraz, Yağmur ve Sercan da büyük alkış aldı.
Kazananlar Rio Karnavalı'na gidiyor!
Programın sunucusu Acun Ilıcalı, kazananların 2 gün boyunca Rio'da konaklayacağını duyurdu. Dans yarışmasında eleme sistemi uygulanırken, ilk aşamada en iyi performansı Turabi gösterdi. Finalde ise Kardeniz, Poyraz, Yağmur ve Sercan kaldı. En fazla oy alan yarışmacı ise dans yarışmasının birincisi oylama sonucu belli oldu.
Rio Karnavalı'na katılmaya hak kazanan yarışmacılar
En iyi performansı sergileyen 6 yarışmacı, Rio Karnavalı'na gitme hakkı elde etti. Sıralamaya giren yarışmacılar ise istedikleri arkadaşlarını yanlarına aldı. Böylece Rio'ya gitmeye hak kazanan yarışmacılar şu şekilde belirlendi: Damla Can, Yağmur, Özgür, Turabi, Furkan, Ogeday, Hakan, Gizem, Sercan, Merve, Yiğit ve Nefise.
Yarışmacıların karnaval keyfi
Survivor All Star'da yaşanan bu heyecan dolu dans yarışması, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Rio Karnavalı'na gidecek olan yarışmacılar, büyük bir heyecanla bu unutulmaz deneyimin tadını çıkaracaklar.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.