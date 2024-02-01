Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin Barcelona’daki peçetesi açık artırmada

Dünya futbolunun yıldızı Lionel Messi'nin Barcelona'daki kariyerinin başlangıcına dair tarihi bir belge, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde açık artırmada satışa çıkıyor. Messi'nin 13 yaşındayken Barcelona takımında ilk sözleşmesinin imzalandığı o efsanevi peçete, futbol tarihinde unutulmaz bir anı olarak değer kazanmış durumda.

18-27 Mart tarihleri arasında Londra'da bulunan Bonhams müzayede evi tarafından düzenlenecek açık artırmada, bu özel peçete için başlangıç fiyatı 300 bin sterlin olarak belirlendi. Messi'nin futbol kariyerinin temellerinin atıldığı bu belge, koleksiyonerler ve spor tutkunları için benzersiz bir fırsat sundu.

Carles Rexach'ın taahhüdü!

Peçete, 14 Aralık 2000 tarihinde imzalanan sözleşmeyi taşıyor ve dönemin Barcelona teknik direktörü Carles Rexach'ın Messi'yi takıma transfer etme taahhüdünü içerdi. Rexach, kendi sorumluluğu altında ve bazı karşıt görüşlere rağmen, Lionel Messi ile anlaşılan miktarlar dahilinde sözleşme imzalamayı taahhüt etti. Bu belge, Messi'nin büyük kariyerinin ilk adımlarının atıldığı anın somut bir kanıtı olarak büyük öneme sahip.

Minguella ve Gaggioli imzalarıyla onaylandı!

Ayrıca, peçete aynı zamanda İspanyol kulübünün transfer danışmanı Josep Minguella ve Messi'yi tavsiye eden menajer Horacio Gaggioli tarafından da imzalandı. Bu üç önemli ismin imzaları, Messi'nin o dönemki transfer sürecinin ne kadar çetin ve önemli olduğunu gösteriyor.

Futbol tutkunları için bir hazine!

Bu açık artırma, Messi'nin hayranları ve spor tarihine ilgi duyan koleksiyoncular için eşsiz bir fırsat sundu. Barcelona'nın efsanevi futbolcusunun kariyerinin başlangıcına tanıklık eden bu peçete, tarihi bir anın taşıyıcısı olarak büyük bir değere sahip.