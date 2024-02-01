En ucuz suyu Bolu’mu kullanıyor? Düzce’mi? Başkan Özcan ve Başkan Özlü’den farklı açıklamalar!

En Ucuz Su Düzce'de!

Başkan Faruk Özlü, görev süresi boyunca Düzce Belediyesi'nin su bedellerini en düşük tutan belediye olduğunu belirtti. Özlü, 2023 yılı Aralık ayı verilerini paylaşarak, Düzce'deki meskenlerin 1 metreküp su için 10,75 lira öderken, aynı miktar su için Bolu'da 12,67 lira, Sakarya'da ise 18,77 lira ödendiğini ifade etti. İşyerleri için de benzer bir durumun geçerli olduğunu belirten Özlü, Düzce'de işyerlerinin 1 metreküp su için 24 lira ödediğini, Bolu'da 36 lira, Sakarya'da ise 39 lira ödediğini söyledi.





Türkiye’nin en ucuz suyu Bolu’da olacak sloganı ile paylaşmıştı!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; “ Su fiyatlarına 1 Ocak 2024 itibariyle yaptığımız %50 indirim ile Bolu artık Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan il oldu. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun. Nasıl yaptık diye soranları duyuyorum. Yetim hakkı yemeden, israf etmeden, belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, adrese teslim ihale yapmayarak yaptık. Su ucuz diye israf etmeyelim” ifadelerine yer verdi.

Kademeli Tarife Uygulamadık!

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi'nin su tarifelerinde kademeli fiyat artışlarına gitmediklerini vurguladı. Kullanım artışıyla birlikte su fiyatlarının yükselmediğini belirten Özlü, 25 metreküp suya kadar olan kullanımlarda fiyatın sabit kaldığını kaydetti.

Düzce'de Atık Su ve Evsel Atık Bedelleri de Düşük!

Özlü, atık su ve evsel atık bedellerinin de Düzce'de diğer illere göre daha düşük olduğunu belirtti. Atık su bedelinin Düzce'de 1 metreküp su için 2,00 lira olduğunu dile getiren Özlü, Bolu'da bu bedelin su bedelinin yüzde 50'si, yani 6,33 lira, Sakarya'da ise yüzde 40'ı, yani 7,50 lira olduğuna dikkat çekti. Ayrıca evsel atık bedelinin Düzce'de aylık 28 lira iken, Bolu'da 46 lira olduğunu belirtti.

Sabit ve Ucuz Fiyat Politikası Devam Edecek!

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak sabit ve ucuz fiyat politikası benimsediklerini ve kararlılıkla uyguladıklarını vurgulayarak, yeni dönemde de bu politikadan taviz vermeyeceklerini söyledi. Hemşehrilerine en ucuz suyu sunmaya devam edeceklerini belirten Özlü, her ay TEFE/TÜFE oranında zam yapmadıklarını da dile getirdi.