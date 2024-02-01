Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlara emekli ne düşünüyor?  

Bu zamla birlikte en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıktı, ancak emeklilerin görüşleri oldukça farklı.

Söz emeklide!

Bizde mikrofonlarımızı ve kameralarımızı Bolu halkına uzatıp emekli maaşlarındaki zamların yarattığı tepkiler ve emeklilerin taleplerini dinledik. İşte emeklilerin talepleri:

‘‘10 bin TL yetmiyor’’

Bir vatandaşımız 10 bin liranın günlük yaşam masraflarını karşılamak için yetersiz olduğunu düşündü. Doğal gaz, elektrik, su ve market alışverişi gibi giderlerin arttığını belirtti.

‘‘En az 20 bin TL olmalı’’

Başka bir vatandaşımız, emekli maaşlarının günümüz koşullarına uygun olması gerektiğini savundu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte diğer harcamaların da arttığını vurguladı ve en az 20 bin lira maaş talep etti.

‘‘Emekli olmak istemiyorum’

Başka bir vatandaş ise, 10 bin lira maaşın hiçbir masrafa yetmediğini düşündüğünü dile getirdi. Ev kirası, çocukların masrafları, market alışverişi ve diğer giderlerle başa çıkmanın zor olduğunu ifade etti. Bir vatandaşımız emekli olmasına 1 ay kalmasına rağmen emekli olmak istemediğini söyleyerek, “Dilekçemi vermeyeceğim, emekli olmak istemiyorum” dedi.

‘‘Tepkimizi sandıkta göstereceğiz’’

Başka bir emekli vatandaş, kök maaşlara düzeltme yapılmadığı sürece sorunun çözülemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi. Maaşlardaki ciddi artışların gerektiğine dikkat çekti ve tepkilerini sandıkta göstereceğini söyledi.

Bu röportajda emekli maaşlarındaki zamların yetersiz olduğunu düşünen birçok emekli olduğunu gösterdi. Emekliler günlük yaşam masraflarının karşılanabilmesi için daha yüksek emekli maaşları talep ediyorlar. Emekli maaşlarındaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecek.