Doktorlar tarafından önerilen yeşil mercimek çorbasının şaşırtıcı faydaları

Sağlık deposu yeşil mercimek çorbası

Yeşil mercimek çorbası, vücudu baştan aşağıya koruyan önemli bir besindir. Zararlı bakterilere karşı vücudu korur ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Bu nedenle doktorlar tarafından da önerilmektedir.

Lezzetini katlayan tüyo

Yeşil mercimek çorbasının lezzetini artırmak için bazı püf noktaları vardır. Öncelikle çorbanın pişirilmeden önce mercimekleri haşlama suyuyla hazırlamanız önemlidir. Ayrıca, kendiniz hazırladığınız et veya tavuk suyunu kullanarak çorbanın lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz. Bu sayede çorbanız daha şifalı ve lezzetli olacaktır.

Tarif ve malzemeleri

Sağlıklı ve lezzetli yeşil mercimek çorbası için gereken malzemeler şunlardır:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 su bardağı erişte (kesme makarna)

5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Çorbanın Püf Noktasıyla Hazırlanışı

Yeşil mercimek çorbasını hazırlamadan önce mercimekleri haşlayın. Sonra kuru soğanı ve sarımsağı doğrayarak sıvı yağda kızartın. Bu sırada haşlanmış mercimekleri süzün. Kavrulmuş soğan ve sarımsak karışımına domates ve biber salçalarını ekleyin. Erişteleri ekleyerek 2 dakika daha kavurun. Haşlanmış mercimekleri ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ekleyin. Son olarak sıcak suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı 15 dakika kaynatın. Hazır olan yeşil mercimek çorbanızı afiyetle tüketin!

Yeşil mercimek çorbası hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek olup, çocuklar için de tavsiye edilir. Bu çorba vücudu koruyan ve besleyen önemli bir besindir.