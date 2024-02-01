Çin ekonomisi balon mu? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yıllar önceki öngörüleri doğrulandı

Geçmiş tahminler doğru çıktı

Özgür Demirtaş'ın yıllar önce Çin ekonomisi hakkında yapmış olduğu tahminler, o dönemde eleştirilere yol açmıştı. Ancak zaman içinde bu tahminler gerçekleşti ve Çin ekonomisinin gerçekten de bir balon olduğu ve bu balonun patladığı görüldü. Demirtaş, geçmiş tahminlerinin doğrulandığına dair paylaşımlar yaparak eleştirilere cevap verdi.

Tepkilere cevap

Özgür Demirtaş, yıllar önceki tahminlerinin gerçekleştiğini kanıtlarken, o dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi. Geçmişi ve bugünü kıyaslayan Demirtaş, eski yorumlarını hatırlattığı paylaşımlarında "Ne oldu?" sorusunu sordu.

Doğru tahminler

Demirtaş'ın geçmişteki tahminleri arasında Çin ekonomisinin balon olduğu, Çin gayrimenkul sisteminin çökeceği ve merkeziyetçi ekonomi yönetiminin patlayacağı öngörüleri yer alıyordu. Bu tahminler, sonunda gerçekleşti ve Çin ekonomisinin zorlu bir döneme girdiği görüldü.

Sonuç olarak, Özgür Demirtaş'ın yıllar önceki doğru tahminleri, Çin ekonomisi hakkında dikkat çekici bir başarı hikayesini ortaya koyuyor.