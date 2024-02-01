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Çin ekonomisi balon mu? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yıllar önceki öngörüleri doğrulandı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Çin ekonomisi hakkındaki tahminlerinin yıllar sonra doğru çıktığını kanıtladı. 2017 yılında yaptığı öngörüler, Çin ekonomisinin bir balon olduğunu ve bu balonun bir gün patlayacağını öne sürüyordu. Şimdi, geçmiş tahminleri gerçekleştiğinde, Demirtaş bu doğrulamayı paylaşımlarıyla gösterdi.

Arzu Sarı
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Çin ekonomisi balon mu? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yıllar önceki öngörüleri doğrulandı mask
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Geçmiş tahminler doğru çıktı

Özgür Demirtaş'ın yıllar önce Çin ekonomisi hakkında yapmış olduğu tahminler, o dönemde eleştirilere yol açmıştı. Ancak zaman içinde bu tahminler gerçekleşti ve Çin ekonomisinin gerçekten de bir balon olduğu ve bu balonun patladığı görüldü. Demirtaş, geçmiş tahminlerinin doğrulandığına dair paylaşımlar yaparak eleştirilere cevap verdi.

Tepkilere cevap

Özgür Demirtaş, yıllar önceki tahminlerinin gerçekleştiğini kanıtlarken, o dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi. Geçmişi ve bugünü kıyaslayan Demirtaş, eski yorumlarını hatırlattığı paylaşımlarında "Ne oldu?" sorusunu sordu.

Doğru tahminler

Demirtaş'ın geçmişteki tahminleri arasında Çin ekonomisinin balon olduğu, Çin gayrimenkul sisteminin çökeceği ve merkeziyetçi ekonomi yönetiminin patlayacağı öngörüleri yer alıyordu. Bu tahminler, sonunda gerçekleşti ve Çin ekonomisinin zorlu bir döneme girdiği görüldü.

Sonuç olarak, Özgür Demirtaş'ın yıllar önceki doğru tahminleri, Çin ekonomisi hakkında dikkat çekici bir başarı hikayesini ortaya koyuyor.

01 Şub 2024 - 21:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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