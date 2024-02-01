ŞOK Bolu Mağazalarında şubat ayı fırsatları

ŞOK marketler zinciri, 31 Ocak - 6 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine, gıda maddelerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sunuluyor. İşte, ŞOK'ta bu hafta kaçırılmaması gereken fırsatlar ve detaylı fiyat listesi.
Ev ve Yaşam Ürünlerinde İndirim Fırsatları
Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 279 TL
Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 349 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 275 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 299 TL
Silikon Mikro Yastık: 69,95 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi: 159 TL
Kadın Wellsoft Ev Babeti: 49,95 TL
Çift Kişilik Fitilli Battaniye: 399 TL
Kadın / Erkek Keçe Terlik: 99,95 TL
Fantom Girdap CS 90000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.599 TL
Moda ve Aksesuarlarda Kaçırılmayacak İndirimler
2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı: 19,95 TL
Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap: 26,95 TL
Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap: 47,95 TL
Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı: 21,95 TL
Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık: 299 TL
Çocuklar İçin Eğlenceli Oyuncaklar
Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti: 99,95 TL
Aksesuarlı Manken Bebek: 99,95 TL
Pet Seti: 99,95 TL
Bulaşık Sepeti: 99,95 TL
Saç Kurutmalı Güzellik Seti: 69,95 TL
Şef Pizza Seti: 69,95 TL
Mega Konser Blok Seti: 39,95 TL
Peluş Pet Seti: 149 TL
Tamir Seti: 69,95 TL
Halka Atma Oyunu: 119 TL
Sök-Tak Dinazorlar: 39,95 TL
Tekli Yabani Hayvanlar: 19,95 TL
Karavanlı Metal Araba: 99,95 TL
Metal Çek-Bırak Araba: 79,95 TL
Karne Hediyesi ürünlerde Sök Tak Jip: 79,95 TL
Şehir Araçları Trafik Seti: 69,95 TL
Uçak Garajım: 249 TL
Uçak Evim: 79,95 TL
Oyuncak Uçak: 79,95 TL
6 Teker İtfaiye Araçları: 59,95 TL
Blok Polis Ekibi Serisi: 59,95 TL
Taşıyıcı Kamyon: 39,95 TL
Oyun Hamuru Seti Çeşitleri: 39,95 TL
3'lü Putty Seti: 49,95 TL
10'lu Makarna Oyun Hamuru: 49,95 TL
4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri: 49,95 TL
Sürpriz Yumurta: 79,95 TL
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.