MEB öğretmenlere Adabımuaşeret eğitimi verecek!

Adabımuaşeret Dersi: Görgü Kuralları ve Nezaket Öğrenme Fırsatı

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilere toplum içinde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavratmayı hedefleyen "Adabımuaşeret" dersini 24 Ağustos 2023'te haftalık ders çizelgelerine ekledi. Bu dersin öğretim programı ise 30 Ekim 2023 tarihli Kurul kararıyla resmi olarak kabul edildi.

İki Düzeyde Toplam 72 Saatlik Müfredat

Ders, öğrencilere farklı kültürlerdeki görgü kurallarını ve nezaketi öğretmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin çevreleriyle daha duyarlı ilişkiler kurmalarına ve dijital ortamlarda da görgü kurallarının önemini kavramalarına yardımcı olacak bu ders, iki düzeyde toplam 72 saatlik bir öğretim programını içeriyor.

Birinci düzeyde öğrencilere "görgü ve nezaket," "ailede görgü kuralları ve nezaket," "okul ortamında görgü kuralları ve nezaket," ve "toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" konularını içeren dört ünite sunulacakken, ikinci düzeyde ise "kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket," "çevrede görgü kuralları ve nezaket," "dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket," ve "farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere beş ünite bulunacak.

Öğretmenlere Adabımuaşeret Eğitimi

Öğretmenler için heyecan verici bir gelişme ise 24 Ocak 2024 tarihinde geldi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, "Adabımuaşeret" dersine girmek isteyen öğretmenlere özel eğitim verileceğini duyurdu. Eğitici eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler, görev yaptıkları illerde "Adabımuaşeret" dersine giren veya girmesi planlanan öğretmenlere eğitim verecekler.

Eğitim İçin Kimler Başvurabilir?

Eğitici eğitimine katılmak isteyen öğretmenlerin belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler arasında en az 5 en fazla 20 yıl öğretmenlik deneyimi bulunmalıdır. Ayrıca, görev yaptıkları ilçelerin de dikkate alınarak belirlenecek öğretmenler, eğitim verecek asil ve yedek öğretmenler olarak seçilecekler.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, her il için belirli sayıda öğretmenin eğitici olarak seçileceğini belirtti ve başvuru sürecini başlattı. Başvuruların en geç 9 Şubat 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Genel Müdürlüklerine ve [email protected] mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim İle İlgili Sonuçlar

Bu önemli adım, toplumun daha iyi bir şekilde yetişen nesilleri için görgü kuralları ve nezaket konularının vurgulanmasına yardımcı olacak. Öğrenciler, bu ders sayesinde daha saygılı, duyarlı ve toplumlarına katkı sağlayan bireyler olarak yetişecekler. Öğretmenlerin bu eğitimi alarak öğrencilere rehberlik etmeleri, toplumsal ilişkilerin daha olumlu bir hale gelmesine katkı sağlayacak.