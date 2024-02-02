Dolandırıcılık Uyarısı: Gerede Emniyet Müdürlüğü, İlçe Halkını Online Dolandırıcılık Tehlikelerine Karşı Bilgilendirdi

Dolandırıcılık Yöntemleri Detaylı Bir Şekilde Açıklandı

Görevliler, dolandırıcıların kullanmış olduğu yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlatarak, vatandaşları bu tür tehditlere karşı uyardı.

Güvenlik İçin Alınması Gereken Tedbirler Vurgulandı

Konu ile ilgili olarak vatandaşların alması gereken önlemler aktarıldı ve online güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Bilgilendirme Broşürleri ile Desteklendi

Yapılan bilgilendirme süreci, özel olarak hazırlanan broşürlerle desteklenerek, ilçe genelinde dağıtıldı ve vatandaşlara bu konuda yazılı kaynaklar sunuldu.