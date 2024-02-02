Dolandırıcılık Uyarısı: Gerede Emniyet Müdürlüğü, İlçe Halkını Online Dolandırıcılık Tehlikelerine Karşı Bilgilendirdi

Dolandırıcılık Yöntemleri Detaylı Bir Şekilde Açıklandı
Görevliler, dolandırıcıların kullanmış olduğu yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlatarak, vatandaşları bu tür tehditlere karşı uyardı.
Güvenlik İçin Alınması Gereken Tedbirler Vurgulandı
Konu ile ilgili olarak vatandaşların alması gereken önlemler aktarıldı ve online güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.
Bilgilendirme Broşürleri ile Desteklendi
Yapılan bilgilendirme süreci, özel olarak hazırlanan broşürlerle desteklenerek, ilçe genelinde dağıtıldı ve vatandaşlara bu konuda yazılı kaynaklar sunuldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.