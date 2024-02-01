"Filozof Ramazan" lakaplı Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili İstanbul’da yakalandı!

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" katili yakalandı!

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Ramazan Pişkin'in işlettiği çay ocağında meydana geldi. "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Pişkin, burada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti.

Katilin suç makinesi olduğu ortaya çıktı

Zanlı, 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olarak belirlendi ve Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. E.B.'nin daha önce "kasten yaralama," "tehdit," "mala zarar verme," ve "hırsızlık" gibi suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Suç aleti ele geçirildi

Şüphelinin kullandığı bıçak da delil olarak ele geçirildi. E.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Pişkin'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada, polislerin titiz çalışmaları sonucu katil zanlısının yakalandığını ve Ramazan Pişkin'e Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti. Pişkin'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi ve burada toprağa verildi.

İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaparak, saldırının Cerrahpaşa Mahallesi'nde gerçekleştiğini ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.