Şubat ayında Bolu A101'de büyük indirim fırsatları

Teknolojiden Ev Eşyalarına Büyük İndirimler

A101, Şubat ayının ilk haftasında online mağazasında sunduğu çılgın indirimlerle tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Teknolojik ürünlerden ev eşyalarına, giyimden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, herkesin ihtiyacına uygun seçenekler sunuyor. İşte, A101'de bu hafta kaçırılmaması gereken fırsatlar.

Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

A101, teknoloji meraklıları için birbirinden cazip ürünler sunuyor. Samsung Galaxy S23 128 GB Cep Telefonu 29.499 TL, Xiaomi Book S 256 GB 8 GB Ram Tablet 14.999 TL gibi dikkat çekici ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, Ideapad 1 Intel Caleron Notebook 7.199 TL ve Lenovo 27'' Oyuncu Monitörü 6.199 TL gibi bilgisayar teknolojilerinde de büyük indirimler var.

Ev Aletleri ve Mutfak Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Ev aletleri ve mutfak gereçlerinde de A101, avantajlı fiyatlar sunuyor. Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL, Tefal Tost Makinesi 2.299 TL ve Fissler San Fransico Tencere Seti 5 parça 7.699 TL gibi ürünlerle mutfaklarınızı yenileyebilirsiniz. Ayrıca, Xiaomi Vacuum S10 Plus Robot Süpürge 11.799 TL ile temizliği kolaylaştıran teknolojilere de sahip olabilirsiniz.

Giyim ve Ayakkabıda Stil Sahibi Seçenekler

A101, giyim ve ayakkabıda da cazip indirimlerle karşınızda. Skechers Erkek Bot 2.699 TL, Converse Kadın Ayakkabı 2.399 TL ve Jack Wolfskin Kadın Bot 3.299 TL gibi markalı ürünlerle kış modasına uygun seçenekler sunuyor. BKRG Kadın Ayakkabı 2.099 TL ile stilinizi tamamlayacak ayakkabılara uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Bebek Ürünlerinde Avantajlı Fiyatlar

Bebek ürünlerinde de A101, ebeveynlerin bütçesini düşünüyor. Prima Premium Care serisi bebek bezleri çeşitli paket boyutlarında 899 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Prima Aktif Bebek serisi bebek bezleri de 749 TL gibi avantajlı fiyatlarla ailelerin yanında.

Mobilya ve Ev Dekorasyonunda Şık Seçenekler

Ev dekorasyonu ve mobilya konusunda da A101, uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler sunuyor. Tiamob Patara 6 Kapaklı Raflı Gardırop 4.299 TL ve Evdemo Yakut 3 Kişilik Keten Koltuk 4.299 TL gibi ürünlerle evinizi yenileyebilirsiniz. Ayrıca, Evdemo Eylül 4 Kişilik Mutfak Masa Takımı 3.899 TL ile mutfak dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.