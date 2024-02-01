Hakkını alamayan öğretmenler grev başlattı!

Öğretmenler Değerlerini Kaybettiklerini Düşünüyor!

Eğitim Bakanı’nın açıklamaları, öğretmenler tarafından işlerinin değersizleştirildiği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle devlet okullarının önemine dikkat çeken öğretmenler, hükümetin politikalarına tepki gösteriyor.



Öğretmenlerin Çağrısıyla Şehirlerde Grev!

Fransa'nın önde gelen eğitim sendikalarının çağrısıyla başkent Paris ve birçok kentte öğretmenler greve gitti. Sendikalar, Aralık 2023'ten bu yana maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Eğitim Bakanı'nın eleştirileri öğretmenlerin tepkisini çekti.

Grev Oranları Ne Kadar?

Eğitim sendikası FSU-SNUİpp, Paris için grev oranını yüzde 65, diğer şehirler için ise yüzde 50 olarak tahmin ediyor. Ülke genelinde ise ilk ve ortaokul öğretmenlerinin yüzde 40'ının greve katılması bekleniyor.

Eylemler Aralık 2023'te Başladı!

Fransa'da 4 eğitim sendikası, Aralık 2023'te ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylemler başlatmıştı. Ancak Bakan Oudea-Castera'nın devlet okulları hakkındaki açıklamaları, tartışmaları daha da alevlendirdi. Bakan, çocuklarını özel okula gönderdiğini söyleyerek gündeme oturdu.