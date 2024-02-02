Bugün Kar Yağacak mı? Bolu ve çevre illeri için hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Doğu Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bolu, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illeri için 2 Şubat 2024 tarihli hava durumu raporu yayımlandı. Yayımlanan rapor, bölge genelinde hava durumunun genellikle mevsim normallerine uygun bir şekilde ilerleyeceğini belirtiyor. Özellikle hafta sonunda, bölgede kar yağışının ve yağmurlu hava koşullarının baskın olacağı öngörülüyor.

Önlemler ve tavsiyeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan mevcut hava koşullarına uygun önlemler almalarını istiyor. Yağışlı ve karlı hava koşullarında sürücülere daha dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Bu kapsamlı hava durumu raporu, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki vatandaşların ve ziyaretçilerin, günlerini daha iyi planlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Herkesin, hava durumu güncellemelerini takip etmesi ve gerekli önlemleri alması önerilmektedir.

2 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Kocaeli; En yüksek: 9°C En düşük: 2°C 2 Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 1°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: -1°C Yağmurlu

2 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

Zonguldak: En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 5°C En düşük: -1°C Puslu

Bartın; En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

Kastamonu; En yüksek: 4°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı