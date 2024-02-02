Bugün Kar Yağacak mı? Bolu ve çevre illeri için hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Doğu Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bolu, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illeri için 2 Şubat 2024 tarihli hava durumu raporu yayımlandı. Yayımlanan rapor, bölge genelinde hava durumunun genellikle mevsim normallerine uygun bir şekilde ilerleyeceğini belirtiyor. Özellikle hafta sonunda, bölgede kar yağışının ve yağmurlu hava koşullarının baskın olacağı öngörülüyor.
Önlemler ve tavsiyeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan mevcut hava koşullarına uygun önlemler almalarını istiyor. Yağışlı ve karlı hava koşullarında sürücülere daha dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.
Bu kapsamlı hava durumu raporu, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki vatandaşların ve ziyaretçilerin, günlerini daha iyi planlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Herkesin, hava durumu güncellemelerini takip etmesi ve gerekli önlemleri alması önerilmektedir.
2 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Kocaeli; En yüksek: 9°C En düşük: 2°C 2 Yağmurlu
Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 1°C Yağmurlu
Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: -1°C Yağmurlu
2 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Zonguldak: En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 5°C En düşük: -1°C Puslu
Bartın; En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Kastamonu; En yüksek: 4°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.