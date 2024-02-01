Mercedes-Benz'in yeni yıldızı, artık Türkiye'de!

Mercedes-Benz'in heyecanla beklenen yeni modeli, CLE Coupé, yılın ikinci yarısında Türkiye pazarında boy gösterecek. Bu özel araç, orta sınıfın en büyük coupé modeli olarak Türk sürücülerin karşısına çıkacak. CLE Coupé, tüm motor seçenekleri, entegre marş jeneratörü ve 48 volt elektrik sistemi ile yarı hibrit bir deneyim sunacak.

C-Serisi ve E-Serisi harikası

CLE Coupé, C-Serisi ve E-Serisi'nin mükemmel bir birleşimiyle ortaya çıkıyor. Göz alıcı tasarımı, özel konfor donanımları ve dinamik sürüş performansı ile bu iki kapılı güzellik, Avrupa'da 2023 yılının son çeyreğinde yollarda olacak ve şimdi Türkiye'de de boy göstermeye hazırlanıyor. Ayrıca, CLE Cabriolet'in de yılın ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Mercedes-Benz'in yeni coupe harikası

Mercedes-Benz, CLE Coupe modeli ile C-Serisi Coupe ve E-Serisi Coupe modellerinin yerini alacak yeni bir otomobil sunuyor. Bu lüks araç, hem tasarım hem de performans açısından büyük ilgi çekiyor ve BMW 4 Serisi ve Audi A5 gibi rakiplerine meydan okuyor.

Şıklığı ve ileri teknolojisiyle öne çıkıyor

CLE Coupe, iki kapılı bir hardtop gövde tasarımıyla ilk bakışta etkileyici bir görüntü sunuyor. 2,86 metrelik dingil mesafesi ile sınıfındaki rakiplerine üstünlük sağlayan bu model, toplam uzunluğuyla da dikkat çekiyor. Tasarımında hem C-Serisi hem de E-Serisi'nden izler taşıyan araç, ikonik Mercedes yıldızlarını da gövdesinde barındırıyor.

Güçlü motor seçenekleri

CLE, kullanıcılarına iki farklı motor seçeneği sunacak. CLE300 modelinde, 255 beygir gücü ve 400 Nm tork üreten dört silindirli 2.0 litrelik bir hafif hibrit motor bulunuyor. Diğer seçenek olan CLE450 ise çift turboşarjlı 3.0 litrelik altı silindirli bir motora sahip ve 375 beygir gücü ile 500 Nm tork üretiyor. Her iki versiyon da dokuz ileri otomatik şanzıman ve 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılacak.

Lüks ve teknoloji iç mekanda buluşuyor

CLE Coupe'nin iç mekanı, lüks ve teknolojiyi bir araya getiriyor. 12,3 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı ve 11,9 inçlik gösterge paneli, sürücülere geniş bir bilgi sunuyor. Yeni MBUX eğlence sistemi ise video arama, TikTok videoları izleme, oyun oynama gibi özellikler sunarak iç mekanda eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Mercedes-Benz CLE Coupé Türkiye'deki fiyatlandırması

Mercedes-Benz'in yeni modeli CLE Coupé, Türkiye pazarında beğeni topluyor. Liste fiyatı vergiler hariç 1.540.567 TL olan bu lüks otomobil, ÖTV oranı %150 ile dikkat çekiyor. Satış fiyatı ise vergiler dahil olmak üzere 4.634.800 TL'ye ulaşıyor. Ayrıca, tahmini tescil masrafları da 13.100 TL olarak hesaplanıyor. Mercedes-Benz CLE Coupé, sunduğu özelliklerle lüks ve performans tutkunları için cazip bir seçenek sunuyor.