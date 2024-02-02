Bolu'da elektrik kesintisi uyarısı: Etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler

Bolu şehri, 2 Şubat 2024 Perşembe günü, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belli bölgelerde elektrik kesintisine hazırlanıyor. Kesintinin etkilenecek bölgeleri ve vatandaşların alması gereken önlemler konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.
SEDAŞ'tan önemli duyuru: Bolu'da planlı elektrik kesintisi
SEDAŞ, Bolu'nun bazı bölgelerinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin, planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olduğunu duyurdu. Kesintinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını olabildiğince az etkilemesi için önceden planlandığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.
Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı
Bolu'da elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmî web sitesinde detaylı bir şekilde yayınlandı. Bu bilgiler, vatandaşların kesinti süreleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve günlük planlarını buna göre düzenlemelerini sağlayacak.
Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri
SEDAŞ, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çeşitli önlemler aldı. Kesinti süresince yaşanabilecek acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecek. Bu sayede, olası sorunlar hızla çözüme kavuşturulacak.
Bolu sakinleri, 2 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu planlı elektrik kesintisi hakkında bilgilendirildi. Kesintinin neden olduğu olası aksamalara karşı hazırlıklı olmaları ve SEDAŞ tarafından alınan önlemlere dikkat etmeleri öneriliyor. Şehirdeki vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek adına yapılan bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısının daha güvenli ve verimli hale getirilmesi amacını taşıyor.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU
|DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU
|02.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇAYKOL, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE
|. ,ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU
|02.02.2024
|10:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.