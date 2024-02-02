Bolu'da elektrik kesintisi uyarısı: Etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler

Bolu şehri, 2 Şubat 2024 Perşembe günü, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belli bölgelerde elektrik kesintisine hazırlanıyor. Kesintinin etkilenecek bölgeleri ve vatandaşların alması gereken önlemler konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.

SEDAŞ'tan önemli duyuru: Bolu'da planlı elektrik kesintisi

SEDAŞ, Bolu'nun bazı bölgelerinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin, planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olduğunu duyurdu. Kesintinin, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını olabildiğince az etkilemesi için önceden planlandığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı

Bolu'da elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmî web sitesinde detaylı bir şekilde yayınlandı. Bu bilgiler, vatandaşların kesinti süreleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve günlük planlarını buna göre düzenlemelerini sağlayacak.

Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri

SEDAŞ, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çeşitli önlemler aldı. Kesinti süresince yaşanabilecek acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecek. Bu sayede, olası sorunlar hızla çözüme kavuşturulacak.

Bolu sakinleri, 2 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu planlı elektrik kesintisi hakkında bilgilendirildi. Kesintinin neden olduğu olası aksamalara karşı hazırlıklı olmaları ve SEDAŞ tarafından alınan önlemlere dikkat etmeleri öneriliyor. Şehirdeki vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek adına yapılan bu çalışmalar, Bolu'nun altyapısının daha güvenli ve verimli hale getirilmesi amacını taşıyor.