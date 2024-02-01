Dolandırıcılar kendilerini asker gibi tanıtarak, yaşlı adamı kandırdı!

Dolandırma Senaryosu

Olay, Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bankalar kısmında gerçekleşti. İ.Y., öğle saatlerinde aldığı bir telefonla dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılar, kendilerini asker olarak tanıtarak İ.Y.'yi kandırdılar ve şehir merkezindeki bir bankaya yönlendirdiler. İ.Y., dolandırıcıların talimatıyla, 5 bin liradan fazla parayı dolandırıcıların hesabına transfer etti.

Eşin İhbarı ve Polis Müdahalesi

Durumu anlayan İ.Y.'nin eşi, hemen polisi arayarak olayı bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, derhal harekete geçti. Ancak, dolandırıcılarla hala iletişim halinde olan İ.Y.'yi banka önünde tespit edebildiler. Polisler, yaşlı vatandaşa telefonla ulaşmaya çalışırken, banka işlemlerini tamamlamış ve dolandırıcıların istediği miktarı transfer etmişti.

Yaşlı Vatandaş Polis Merkezine Götürüldü

Olayın ardından İ.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yunus polislerinin büyük uğraşlarına rağmen yaşlı adamın dolandırılmasını engelleyemediler. Polis ekipleri, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyararak soruşturma başlattı.