Benzine yeni zam! Akaryakıt aldı başını gidiyor!

Benzin Fiyatlarına Yeni Zam

Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artış trendi devam ederken, sürücülerin cebini en çok etkileyen ürünlerin başında gelen benzine yeni bir zam daha yapıldı. İki gün önce motorine yapılan zammın hemen ardından, benzin fiyatlarına da ortalama 95 kuruşluk bir artış geldi. Bu zam, bugünden itibaren pompalardaki fiyatları doğrudan etkileyerek Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatını 40 liraya, İstanbul'da ise 39 liraya taşıdı.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın temelinde, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş yatıyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV gibi unsurlar dikkate alınıyor. Bu hesaplama yöntemi, uluslararası piyasalardaki değişikliklerin akaryakıt fiyatlarına hızlı bir şekilde yansımasına neden oluyor.

Pompalardaki Güncel Fiyatlar

Yapılan son zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu. Bu fiyatlar, sürücülerin ve akaryakıt sektörünün dikkatle takip ettiği önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hesaplanması, bir dizi karmaşık faktöre dayanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının belirlenmesinde, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru esas alınıyor. Bu hesaplama, akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara duyarlı olmasını sağlıyor.