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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af geleceğini iddia etti

Ekonomik kriz sonrasında Hazine'nin kaynak arayışına girmesiyle birlikte vergi borçlarına 'af' çıkacağı iddiasında bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum” dedi.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af geleceğini iddia etti mask
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Vergi Borçlarına Yapılandırma Yolda mı?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarıyla birlikte yaşanan ekonomik kriz sonrasında vergi affı beklentileri artarken, Erdursun, yapılandırma ihtiyacının 2024'te doğacağını vurguladı.

Vergi Borçları Büyüyor: İşte Erdursun'un Açıklamaları

Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor. Banka hesapları bloke ediliyor, evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor. Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Vergi Affı Beklentisi ve Ekonomik Zorluklar

Erdursun'un öne çıkardığı vergi affı beklentisi, vergi ödemelerindeki gecikme faizlerinin yüksek olması ve ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte geliyor. Vergi mükellefleri üzerindeki finansal baskının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.
# banka, Medya, vergi

02 Şub 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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