Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af geleceğini iddia etti

Vergi Borçlarına Yapılandırma Yolda mı?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarıyla birlikte yaşanan ekonomik kriz sonrasında vergi affı beklentileri artarken, Erdursun, yapılandırma ihtiyacının 2024'te doğacağını vurguladı.
Vergi Borçları Büyüyor: İşte Erdursun'un Açıklamaları
Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor. Banka hesapları bloke ediliyor, evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor. Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.
Vergi Affı Beklentisi ve Ekonomik Zorluklar
Erdursun'un öne çıkardığı vergi affı beklentisi, vergi ödemelerindeki gecikme faizlerinin yüksek olması ve ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte geliyor. Vergi mükellefleri üzerindeki finansal baskının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.