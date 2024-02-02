02 Şub 2024 - 11:00- Gündem G:

İbrahim Yumaklı’dan çiftçiye müjde: Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri 2 Şubat’ta hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri, ocak ayında çiftçilerin hesaplarına 9 milyar 374 milyon 88 bin lira olarak aktarıldı. İkinci ödemeler ise 2 Şubat'ta gerçekleşecek.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
İbrahim Yumaklı’dan çiftçiye müjde: Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri 2 Şubat’ta hesaplara yatacak mask
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Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri çerçevesinde, ocak ayının 26. günü, toplamda 9 milyar 374 milyon 88 bin lira tutarındaki destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. İkinci ödemeler ise 2 Şubat’ta, tarımsal destekleme kapsamında çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Hububat’ta destek 8 milyar 949 milyon TL

Çeşitli kapsamlarda yapılan destekleme ödemelerinin detayları şu şekilde:

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği: 8 milyar 949 milyon 680 bin lira

Yem Bitkileri desteği: 388 milyon 246 bin 720 lira

Hayvan Gen Kaynakları desteği: 17 milyon 47 bin 260 lira

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği: 14 milyon 983 bin 605 lira

Düve Alım desteği: 2 milyon 700 bin lira

Sertifikalı Tohum Kullanım desteği: 970 bin 505 lira

Sertifikalı Fidan Üretim desteği: 459 bin 910 lira.*

İkinci Ödemelerde Düzenleme: 2 Şubat’ta Hesaplara Yatırılacak

İkinci ödemeler yarın

Ocak ayındaki ödemelerin ardından, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 veya 8 olan çiftçilere yapılan destek ödemeleri için düzenleme yapılarak, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

# destek, tarım

02 Şub 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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