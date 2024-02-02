İbrahim Yumaklı’dan çiftçiye müjde: Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemeleri 2 Şubat’ta hesaplara yatacak

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri çerçevesinde, ocak ayının 26. günü, toplamda 9 milyar 374 milyon 88 bin lira tutarındaki destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. İkinci ödemeler ise 2 Şubat’ta, tarımsal destekleme kapsamında çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
Hububat’ta destek 8 milyar 949 milyon TL
Çeşitli kapsamlarda yapılan destekleme ödemelerinin detayları şu şekilde:
Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği: 8 milyar 949 milyon 680 bin lira
Yem Bitkileri desteği: 388 milyon 246 bin 720 lira
Hayvan Gen Kaynakları desteği: 17 milyon 47 bin 260 lira
Kırsal Kalkınma Yatırım desteği: 14 milyon 983 bin 605 lira
Düve Alım desteği: 2 milyon 700 bin lira
Sertifikalı Tohum Kullanım desteği: 970 bin 505 lira
Sertifikalı Fidan Üretim desteği: 459 bin 910 lira.*
İkinci Ödemelerde Düzenleme: 2 Şubat’ta Hesaplara Yatırılacak
İkinci ödemeler yarın
Ocak ayındaki ödemelerin ardından, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 veya 8 olan çiftçilere yapılan destek ödemeleri için düzenleme yapılarak, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.