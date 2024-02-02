Tarihte bugün: Büyük Gerede- Çerkeş Depremi

3 Bin 959 Hemşerimizi Kaybettik

1 Şubat 1944 tarihinde gerçekleşen deprem, Çerkeş, Mengen, Gerede ve Bolu'da büyük yıkıma yol açtı. 37 saniye süren sarsıntıda, resmi kaynaklara göre 3 bin 959 kişi yaşamını yitirdi.

Büyük Yıkım: 20 Bin 865 Bina Hasar Aldı

Bolu - Gerede depremi olarak kayıtlara geçen felakette ayrıca 20 bin 865 bina da ciddi hasar gördü. Gerede Depremi, o dönemdeki büyük acıları ve yıkımıyla hafızalarda derin izler bıraktı.

Geredeliler Depremi Anlatıyor

Gerede-Çerkeş depremi, Türkiye'nin ve özellikle Bolu'nun deprem tehlikesi en yüksek illerden biri olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte öne çıkıyor. Deprem anında uyanık olan Geredeliler, yaşanan felaketi şiddetli bir ışık hüzmesi ve ardından gelen şiddetli sarsıntı ile duyduklarını anlatıyor.

Jeologlar Uyarıyor: Bolu Hala Tehlikede

Uzmanlar, bu felaketin 80. yıldönümünde hala Bolu ve fay hattı üzerindeki illeri deprem konusunda uyarmaya devam ediyor. Bolu Olay ve Gündem Gazetesi olarak, Gerede depreminde vefat eden vatandaşları rahmet ve dualarla anıyoruz.