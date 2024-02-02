Kıbrıscık’ta Orman İşletme Müdürlüğü Toplantısı: 2023 ve 2024 Yılları Değerlendirildi

Toplantı Bölge Müdürü Mahmut Şentürk Başkanlığında Gerçekleşti

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün liderliğindeki toplantı, Bölge Müdür Yardımcıları Yılmaz Yıldız ve Kemal Yıldız, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Makine ve İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdürü Osman Özdemir, Müdür Yardımcısı ve İşletme Şeflerinin katılımıyla gerçekleşti.

Program Sunumları ve İki Yılın Değerlendirmesi

İşletme Şefleri, toplantıda 2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 yılı programlarına dair detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Toplantı, katılımcılar arasında gerçekleşen diyaloglarla interaktif bir şekilde sürdü.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışıldı

Ormanlarımızla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, toplantıda detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, bu konuların gelecek planlamalarda göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Teşekkür ve Gelecek İçin Motivasyon

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, özellikle orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında gösterilen çaba nedeniyle İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür etti. 2024 yılı programları için ise azami gayretin gösterilmesini istedi.

Karşılıklı iyi niyet ve başarılı bir yıl dilekleriyle sona eren toplantı, 2023 ve 2024 orman programlarına odaklanarak, bölgedeki orman yönetimi konularında önemli bir değerlendirme fırsatı sundu.