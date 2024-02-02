Fransa Çalışma Vizesi şartları.. Tüm yönleriyle Fransa'da çalışma vizesi kılavuzu

Fransa'da çalışmak, birçok yabancının, potansiyel bir işverenden iş sözü almış olsun ya da olmasın, yakalamak istediği bir fırsattır. Bunu yapabilmek için birçok idari formaliteyi tamamlamaları gerekiyor; bunlardan biri de Fransa'daki çalışma vizesi.

Fransa'da çalışmak üzere vize almak, öngörülen işin niteliğine ve işçinin profiline özgü koşullara bağlıdır. Tamamlanacak formalitelerle aynı zamanda vize türünü veya çalışma iznini de belirlerler. Hedeflerinize en uygun çalışma vizesini almak için bilmeniz ve yapmanız gereken her şeyi öğrenin.

Fransa'da çalışmak için ideal vize türleri

Fransa'da yabancı olarak çalışmaya erişim için üç ana vize kategorisi vardır:

Kısa süreli vize,

Uzun süreli vize,

Oturma iznine eşdeğer uzun süreli vize

Kısa süreli vize

Fransa'da çalışmak için kısa süreli vize, mesleki misyonu 180 günlük bir süre içinde 90 günü aşmayan etkin bir süreye sahip olan kişilere yöneliktir. Görev, geçerlilik süresi boyunca tek bir girişle veya Fransız topraklarından birden fazla giriş ve çıkışla gerçekleştirilebilir. Durumunuz buysa, kısa süreli vizenize dolaşım vizesi denir .

Anlayacağınız üzere kısa süreli vize mesleki bağlamla sınırlıdır ve yabancıların aileleriyle birlikte veya aileleri olmadan bölgeye yerleşmelerine izin vermemektedir. Ayrıca, belirtilen gerekçenin kalınacak bölgeyle ilgili olmaması veya ilgili başka bir nedenden dolayı reddedilebilir.

Kısa süreli vizenin, Fransa'da çalışmanıza izin veren iki çeşidi vardır:

Schengen C tipi vize veya tek tip vize olarak da adlandırılan genel hukuka uygun kısa süreli kalış vizesi, Schengen bölgesindeki eyaletlerde özgürce gezinmenize olanak tanır.

Denizaşırı departmanlardan veya bölgelerden birine özel kısa süreli vize, Denizaşırı coğrafi bölgelerde çalışmanıza olanak tanır.

Bazı eyaletler Fransa'da çalışmak için kısa süreli vize başvurusu yapmaktan muaftır. Bu yüzden daha fazlasını öğrenmek için Fransız konsolosluğuna gitmekten çekinmeyin.

Uzun süreli vize

Bir yabancı olarak Fransa'da 3 aydan fazla çalışmanız gerekiyorsa, uzun süreli vizeye ihtiyacınız olacaktır. Fransa'ya girişinizi takip eden 90 gün boyunca doğrulanır ve özel veya profesyonel nedenlerle ziyaret etmenize olanak tanır. Oturma izni alınmasını gerektirir.

Aşağıdaki sosyal kategorilerin Fransa'da çalışmak için uzun süreli vizeden muaf olduğunu unutmayın:

Üçüncü ülkelerden gelen ve Fransız aile mensubu olarak kısa süreli kalma vizesine sahip yabancılar,

AB'de uzun süreli ikamet eden yabancılar ve aileleri,

Herhangi bir öğrenci16 yaşından itibaren eğitimini Fransa'da tamamlamış ve eğitimine aralıksız devam etmektedir.

Ayrıca, aşağıdaki bölgelerden birinden geliyorsanız, Fransa'da çalışmak için uzun süreli vizeden muafsınız:

Avrupa Birliği (AB)

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Monako ve Andorra beylikleri

San Marino

İsviçre

Vatikan

Oturma iznine eşdeğer uzun süreli vize

Uzun süreli kalış yüzü, “ oturma izni olarak geçerli ” olduğu söylendiğinde, Fransa'da en fazla bir yıl süreyle çalışmanıza olanak tanır . Daha sonra geçerli olduğu sürece oturma iznine (geçici veya çok yıllı) sahip olur. Bu sürenin sonunda ilgili bölgede kuruluşunuza devam etmek için özel bir oturma iznine ihtiyacınız olacaktır.

Hedefinizin niteliğine bağlı olarak çeşitli yönlerden gelir. Aşağıdaki bölgelerden gelen yabancılar muaftır:

Avrupa Birliği (AB)

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Monako ve Andorra beylikleri

San Marino

Vatikan

Fransa'da çalışmak için vize nasıl alınır?

Geçici veya kalıcı çalışma izni almak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

Fransa'da iş bulun veya iş sözü alın,

İşveren ve sizin tarafınızdan usulüne uygun olarak imzalanmış bir iş sözleşmesi veya iş vaadinin olması,

Fransa'da çalışma izninin onaylanması ve verilmesi için belgeyi İşletme, Rekabet, Tüketim, Çalışma ve İstihdam Bölge Müdürlüğü'ne (DIRECCTE) gönderin,

Onaylandıktan sonra sözleşmeyi veya taahhüdü gönderin Fransız Göçmenlik ve Entegrasyon Dairesi (OFII). Enstitü daha sonra dosyayı vize servisine iletmekten ve orada da dosyayı işledikten sonra yabancıyı çağırmaktan sorumludur.

Süreci sonuçlandıracak görüşme için randevu alın.

AB/AEA'dan bir yabancı olarak Fransa'da çalışma vizesi alın

AB veya AEA vatandaşıysanız, Fransa'da çalışma hayatına aktif olarak erişim konusunda nispeten özgürsünüz. Daha sonra çalışabilmek için geçerli bir pasaport veya kimlik kartına sahip olmanız yeterlidir.

Bu özel hüküm, aile üyelerinin söz konusu kurumlarda uzun süre kalmasına izin vermektedir. Ancak üye olmayan ebeveynler , AB/AEA/İsviçre vatandaşının bir aile üyesinin ikamet kartını almaları koşuluyla bölgede üç aydan fazla ikamet edebilir ve çalışabilirler . Başvuru prosedürü kaydileştirilmiştir, yapmanız gereken tek şey bu bağlantıya tıklayın ve etkinleştirmek için gereken bilgileri sağlayın.

AB/AEA dışındaki bir bölgeden yabancı olarak Fransa'da çalışma vizesi almak

AB/AEA dışındaki bir bölgeden veya üçüncü bir ülkeden gelen yabancılar, mesleki misyonlarının özelliklerine bağlı olarak çeşitli çalışma vizesi türlerine hak kazanırlar. Bu :

Çalışma Yetki,

Yetenek pasaportu,

Mavi kart.

Fransa'da işçi vizesi almak için formaliteleri tamamlayın.

Genel olarak Fransa'da yabancı olarak çalışmak üzere vize almak için şunları yapmalısınız:

Gerekiyorsa çalışma izni almak,

Vize dosyasını oluşturun,

Vize başvurusunu gönderin ve izleyin.

Fransa'da çalışma vizesine başvurun

Gerekli tüm bilgileri içeren vize başvuru formu; Fransa-Vizeleri üzerinden çevrimiçi olarak mevcuttur; Burada, tüm ilgili belgelerde görünecek geçerli bir e-posta adresiyle bir hesap oluşturmanız gerekeceğini unutmayın.

Biri forma eklenecek ICAO formatında güncel iki adet kimlik fotoğrafı,

En az iki boş sayfa içeren, 10 yıldan daha eski, iyi durumdaki pasaport veya herhangi bir seyahat belgesinin aslı. Geçerlilik süresi Schengen Bölgesinden ayrılış tarihinden en az 3 ay daha uzun olmalıdır. Uzun süreli kalış durumunda geçerlilik süresi talep edilen vizenin sona erme tarihini en az üç ay aşacaktır. Usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş bir acil durum durumunda, parça bu son kriteri karşılamayabilir,

Pasaportun bir kopyası,

En yüksek diplomanın kopyası,

İşlem ücreti için 99 Euro'luk iade edilmeyen ödeme.

Fransa'da çalışma vizesi başvurusunu gönderin ve takip edin

Vize başvurunuzu yapmadan önce uygun kurumlardan görüşme için randevu almanız gerekmektedir. Fransa birkaç yıldır vize başvurularının alınmasını üç hizmet sağlayıcıya yaptırıyor:

VFS Küresel

TLS İletişim

Kapago

Görüşmeden önce seçtiğiniz hizmet sağlayıcıda bir hesap oluşturmak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak bazı ülkelerde Fransız büyükelçiliğinin süreçten sorumlu tek kurum olmaya devam ettiğini unutmayın.

Randevu sırasında dosyanızın tamamını kendinize sunun; destekleyici belgeler, fotoğraf ve biyometrik parmak izleri toplanacak ve doğrulanacaktır. Mülakat, vize başvuru ücretlerini ödemenizi sağlar; Eğer bir servis sağlayıcıdan geçerseniz, muhtemelen en fazla 40 Euro tutarında servis ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Daha sonra dosyanızın ilerleyişini dijital platform üzerinden takip etmenizi sağlayacak bir fatura verilecektir.

Fransa vize başvurunuz işleme alındıktan sonra pasaportunuz size posta yoluyla, yerinde teslim alınmak suretiyle veya hizmet sağlayıcı aracılığıyla teslim edilecektir. Gelip çalışma vizenizi almanız için bir e-posta veya çağrı alacaksınız.

Fransa'da işçi vizesi almak için ne kadar beklemeniz gerekiyor?

Yetkili makamlar, Fransa'daki çalışma vizesi başvurusunun planlanan kalkış tarihinden en fazla 3 ay önce yapılmasını tavsiye etmektedir. Dosya 72 saat içinde işleme alınır ancak yanıtlar, işlemeyi takip eden 10 ila 15 iş günü içinde gönderilir.

Fransa'da uzun süreli vizeyle çalışmaya çalışıyorsanız, yanıt almak için bekleme süresinin daha uzun olması muhtemeldir: başvurunun fiili tesliminden sonra 1 ila 2 ay.

Eğer 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadıysanız, Fransa'da çalışmak için yaptığınız vize başvurunuzun reddedildiğini varsaymak meşrudur. Bu durumda sebebini öğrenmek ve gidermek için itirazda bulunabilirsiniz.

Para göndermek ve almak için güvenli bir yöntem seçin

Fransa'da çalışma veya eğitim alma fırsatına sahip bir yabancı, öğrenci, çalışan, mevsimlik işçi veya serbest çalışansınız. Yabancısınız ya da ailesi dışarıda olan bir Fransızsınız. Sizin ve ailenizin işlemleri için gerekli likiditeyi sağlamanın kesinlikle güvenli ve hızlı bir yoluna ihtiyacınız var.

Çalışma vizesi başvuru sürecini baştan sona tamamlamak için belli bir sermayeye sahip olmanız gerekmektedir.