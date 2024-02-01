Kia, Dacia Duster'ı geride bırakan fiyatlarla SUV fırsatı sunuyor!

Kia'nın Ekonomik SUV Hamlesi: Dacia Duster'ı Sollayan Fiyatlar

Kia'nın bu yeni SUV modeli, özellikle bütçe dostu olmasıyla ön plana çıkıyor. Dacia Duster'ın sunduğu ekonomik fiyat aralığını daha da aşağı çeken Kia, bu hamlesiyle otomobil pazarında yeni bir trend başlatıyor. Araç, hem kalite hem de uygun fiyat açısından otomobil severlere cazip bir alternatif sunuyor.

Teknoloji ve Konfor: Uygun Fiyatla Sunulan Üstün Özellikler

Kia'nın bu yeni SUV modeli, sadece fiyatıyla değil, aynı zamanda sunduğu teknolojik özellikler ve konforla da dikkat çekiyor. Modern tasarımı, geniş iç hacmi ve yüksek teknoloji donanımları, bu aracı segmentinde öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor. Uygun fiyatının yanı sıra, kullanıcılarına yüksek standartlarda bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Çevre Dostu ve Ekonomik: Kia'nın Yeni SUV Modeli

Bu yeni SUV modeli, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Düşük emisyon değerleri ve yakıt verimliliği, Kia'nın bu modelini hem ekonomik hem de çevre açısından tercih edilebilir kılıyor. Sürdürülebilirlik ve ekonomiklik, Kia'nın bu yeni modelinde bir araya geliyor.





Model Yılı: 2023. Versiyonu: Essential TCe 90 bg. Fiyatı: 906.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.075.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.105.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.243.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.282.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.383.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.199.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.249.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.449.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.269.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.308.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.478.000 TL.



KİA STONİC OCAK AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.100.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.140.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.180.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.160.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.240.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Prestige. Fiyatı: 1.290.000 TL.

Kia'nın Pazardaki Yeri: Rekabet Üstünlüğü ve Müşteri Memnuniyeti

Kia, bu yeni SUV modeliyle otomobil pazarında önemli bir yer ediniyor. Rekabetçi fiyatlandırma stratejisi ve üstün müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, markanın pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor. Kia'nın bu stratejisi, diğer otomobil üreticileri için de bir örnek teşkil ediyor.