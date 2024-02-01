Chery otomobil fiyatlarında büyük indirim! Kaçırılmayacak fırsat!

Chery'den Dev İndirim Kampanyası

Chery, model yelpazesindeki birçok aracında uyguladığı indirimlerle otomobil severlerin radarına girmeyi başardı. Markanın SUV'den sedana, hatchback'ten elektrikli modellere kadar geniş bir ürün gamı bulunuyor. Bu kampanya, hem yakıt tüketimi hem de performans açısından beklentileri karşılayan modelleri kapsıyor.

Neden Chery?

Chery, son yıllarda kalite ve teknoloji anlamında önemli adımlar attı. Yenilikçi tasarımları, üstün güvenlik özellikleri ve ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken Chery, kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, markanın sunduğu geniş servis ağı ve uygun yedek parça fiyatları, uzun vadede de kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.

Hangi Modellerde İndirim Var?

Chery'nin indirim kampanyası, en çok tercih edilen modellerini kapsıyor. Bu modeller arasında, şehir içi kullanım için ideal olan kompakt SUV'ler, aileler için geniş iç hacme sahip modeller ve yüksek performans arayanlar için sportif tasarımlar bulunuyor. Her bir model, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Fiyatlar Ne Kadar Düştü?

Kampanya kapsamında, Chery modellerindeki fiyatlar, piyasa koşullarına göre önemli oranda düşürüldü. Bu indirimler, özellikle ekonomik bir otomobil arayışında olan tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor. İndirim oranları model ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterse de, tüm modellerde cazip fiyatlar sunuluyor.

Kampanyanın Süresi Ne Zaman Doluyor?

Chery'nin bu cazip indirim kampanyası, stoklarla sınırlı ve belirli bir süre için geçerli. Bu nedenle, fırsattan yararlanmak isteyen tüketicilerin elini çabuk tutması gerekiyor. Kampanya detayları ve son katılım tarihleri, Chery'nin resmi web sitesi ve yetkili satıcıları üzerinden erişilebilir durumda.





İşte, Chery'nin 2024 Ocak tarihli güncel fiyat listesi

Chery Omoda 5 fiyat listesi Ocak 2024

Comfort 1.183.000 TL

Luxury 1.303.000 TL

Excellent 1.403.000 TL



Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Ocak 2024

Comfort 1.198.100 TL

Luxury 1.353.000 TL

Excellent 1.453.000 TL



Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Ocak 2024

Luxury 1.493.000 TL

Excellent 1.643.000 TL

Kaçırılmayacak Bir Fırsat

Chery'nin sunduğu bu indirim fırsatı, hem bütçe dostu hem de yüksek kaliteli bir otomobil arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Markanın geniş model yelpazesi, her türlü ihtiyaca ve zevke uygun seçenekler barındırıyor. Bu kampanya ile hayalinizdeki Chery modeline sahip olmak için mükemmel bir zaman.