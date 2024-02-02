Tanju Özcan, zabıta müdürünü görevden aldı

Bu olay, meclis toplantısının Şubat ayı 1. oturumunda gerçekleşti.
Zafer Partisi Adayından İhalelere İlişkin Eleştiriler
Meclis toplantısında söz alan Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı İlkay Bayrak, Tanju Özcan'a EKAP'ta yapılan ihalelerle ilgili sorular yöneltti. Bayrak, ihalelerin davet usulüyle yapıldığını belirterek, bu durumun nedenini sorguladı. Ancak Başkan Tanju Özcan, Bayrak'ın EKAP'a giremeyecek kadar yeterliliğinin olmadığını iddia etti.
Tartışmanın Büyümesi ve İlkay Bayrak'ın Üslubu
İlkay Bayrak'ın sorularına verilen cevaplar arasında gerilim arttı. Bayrak, başkanı 'arkadaşım' şeklinde hitap ederek tekrar konuştu. Ancak bu ifade, Başkan Tanju Özcan'ın tepkisini çekti ve ikili arasında sert bir tartışma başladı. Başkan Özcan, Bayrak'a meclis üslubuna dikkat etmesi uyarısında bulundu ve aksi takdirde meclisten atılacağını belirtti.
Başkanın Zabıta Müdürüne Talimatı ve Sonuçları
Tartışma sırasında Başkan Tanju Özcan, meclis toplantısını bir süreliğine erteleyerek Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a, İlkay Bayrak'ı salondan çıkarması talimatını verdi. Ancak Bayrak, müdürün atama yetkisi olmadığını savunarak salondan ayrılmadı. Tartışmanın ardından Başkan Özcan, toplantının düzenini sağlayamadığı gerekçesiyle Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'ı görevden aldığını açıkladı.
Toplantının Kapanması ve Başkanın Açıklamaları
Oturumun tekrar açılmasının ardından Başkan Tanju Özcan, meclisin ve kendisinin hakaret ve iftiraya maruz bırakılamayacağını belirterek, "İlkay Bayrak'ı dışarı çıkaramayan zabıta müdürünü görevden alıyorum. Toplantı düzeni sağlanamadığı için toplantının birleşimini kapatıyorum" dedi. Ayrıca, kendisine yöneltilen ihalelere karıştırma ve yetim hakkı yedirme suçlamalarının müfettişler tarafından doğrulanmadığını vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.