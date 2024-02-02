02 Şub 2024 - 09:06 - Ekonomi

2 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 2 Şubat 2024 olan iş ilanlarını sizler için derledik.