Uyuşturucu operasyonunda büyük başarı!

Teknik ve Fiziki Takip Sonucu Yakalandılar

Yürütülen soruşturma kapsamında, uzun süreli teknik ve fiziki takip yöntemleri kullanıldı. Bu titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu madde satışı yaparken tespit edilmesi mümkün oldu. Operasyon sırasında, şüpheliler ve bir alıcı konumundaki kişi üzerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Adalete Teslim Edildiler

Elde edilen delillerin ardından, A.B. ve S.N.B. isimli şahıslar, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda her iki şüpheli de, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.