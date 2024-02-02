Ava giden adamın hazin sonu!

Kurtarma Operasyonu: Jandarma Metrelerce Karın Altında İz Sürdü
Temizel ve 17 yaşındaki arkadaşı H.D.İ.'nin kayboluşu, ailelerinin jandarma ekiplerine ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD destekli bir kurtarma operasyonu başlattı. Karla kaplı zorlu arazi şartlarına rağmen yapılan aramalar sonucu önce H.D.İ. sağ olarak bulundu, ardından Temizel'in cansız bedenine ulaşıldı.
Soğukla Mücadele: Avın korkunç Sonu
Olay, avcılık faaliyetlerinin risklerini ve doğada alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi. Temizel ve arkadaşı H.D.İ., havanın kararması ve sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle zor durumda kaldı. Temizel, yorgunluk ve soğuk nedeniyle dinlenmek istediğini belirtirken, H.D.İ. geceyi bir çukurda geçirerek hayatta kalmayı başardı.
Toplumun Kaybı: Komşuların ve Ailelerin Üzüntüsü
Atilla Temizel'in komşusu Mevlüt Kartepe'nin aktardığına göre, ikili uzun bir mesafe kat ettikten sonra ayrı düştü. Bu trajik olay, hem yakınları hem de komşuları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.