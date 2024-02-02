İstanbul Havalimanı'ndan rekor hedef

İstanbul Havalimanı, dünya çapında bir hava ulaşım merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen'in açıklamalarıyla, 2024 yılı için belirlenen iddialı hedefler ve yapılan yatırımlar, havalimanının geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Rekor kıran bir yılın ardından yeni hedefler

2023 yılını rekor bir yolcu sayısı ve uçuş sayısıyla kapatan İstanbul Havalimanı, 2024 için gözünü daha yükseklere dikti. Geçtiğimiz yıl 76 milyon yolcuya ev sahipliği yapan havalimanı, bu yıl için 85 milyon yolcu hedefliyor. Ayrıca, uçuş sayısını da 540 bine çıkarmayı planlıyor, bu da geçen yıla göre %13'lük bir büyüme anlamına geliyor.

Dünya çapında bir merkez olma yolunda

İstanbul Havalimanı, havacılık sektöründe dünya çapında bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. 2019 yılında 61 olan havalimanı hizmet şirketi sayısını 101'e çıkaran havalimanı, bu başarısıyla dünyadaki en çok havayoluna ev sahipliği yapan üçüncü havalimanı konumuna yükseldi. 2024 yılında 11 yeni havayolu şirketini daha İstanbul'a getirme hedefi, havalimanının uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirecek.

Yatırımlar ve gelişmeler

İstanbul Havalimanı, sadece yolcu ve uçuş sayısıyla değil, yapılan ve planlanan yatırımlarla da dikkat çekiyor. 2023'te 160,1 milyon avro yatırım yapan İGA, 2024 yılında bu rakamı 656,5 milyon avroya çıkarmayı hedefliyor. Bu yatırımlar arasında, Genel Havacılık Terminali ve Eskişehir GES Projesi gibi önemli projeler yer alıyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın kargo taşımacılığı kapasitesi de etkileyici bir büyüklüğe ulaşarak, dünya çapında önemli bir merkez haline geliyor.

Küresel bir aktör

İstanbul Havalimanı'nın 2024 hedefleri ve yatırımları, havalimanını sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen hava ulaşım merkezlerinden biri yapma yolunda önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Yolcu sayısı, hava trafiği, yeni havayolu şirketleri ve yapılan yatırımlarla İstanbul Havalimanı, küresel havacılık sektöründe lider bir konuma erişmeyi hedefliyor.

İstanbul Havalimanı'nın 2024 hedefleri, Türkiye'nin havacılık sektöründeki iddialı konumunu pekiştiriyor. 85 milyon yolcu ve 11 yeni havayolu şirketi hedefiyle, havalimanı uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.