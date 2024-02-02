Bolu’da yerel seçimlere siyasî faktörlerin etkileri

Türkiye’de yaşanan siyasi hareketliliğin daha renkli sahnelerinin yaşandığı Bolu’da 29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da yaşanan heyecanın 31 Mart 2024’te yaşanıp yaşanmayacağı merakla bekleniyor.

Özcan 5 yıl daha Bolulular’dan vize alabilecek mi?

Alaaddin Yılmaz’ın siyasetteki boşluğunu iyi değerlendiren CHP’li Tanju Özcan için Bolu Belediyesi’nde yeni bir dönem daha başlayacak mı, yoksa rakipleri AK Partili Muhammed Emin Demirkol, MHP’li İlhan Durak ya da İYİ Partili Mansur Şen’e mi koltuğu kaptıracak? Göreceğiz… Rakiplerinin de avantajlara sahip olduğu 31 Mart Yerel Seçimlerinde Özcan 5 yılın hesabını verirken yeni bir 5 yıl için Bolulular’dan vize alabilecek mi?

8. seçimde de AK Parti galip

Türkiye ve Bolu’da kıran kırana geçen 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, adeta itirazların seçimi olmuştu.

2014 Yerel Seçimlerinde Türkiye’de ve Bolu’da yüksek oy toplamayı başaran AK Parti, girdiği 8. Seçimden de yine galip ayrılmıştı.

AK Parti’nin yüksek oranı

30 Mart yerel seçiminin kesin sonuçlarına göre, Türkiye’de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alırken CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oranında oy almıştı. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oranında oy aldı.

29 Mart 2009 Özcan’a yenilgi getirdi

Bolu’da da durum farklı değildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde aldığı 40,60 oy oranıyla ezeli rakibi AK Partili Alaaddin Yılmaz’ın 43, 40 başarı oranına karşın Belediye Başkanı seçilemeyen Tanju Özcan, hevesini 2011 Genel Seçimlerinde milletvekili seçilerek aldı.

Yılmaz’ın kadın rakibi

Bu seçimde (2011) Özcan 34 yıl aradan sonra Bolu’nun ilk CHP’li Milletvekili oldu ancak aklı Belediye Başkanlığı’nda kalmıştı. Yılmaz’ı 2009’da sandığa gömmeyi başaramayan Özcan, desteklediği CHP Adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’nu 2014 Yerel Seçimlerinde sahneye çıkardı. Mısırlıoğlu ile birlikte Bolu’yu karış karış dolaşarak oy isteyen Özcan, 2009’dan sonra 2014 Yerel Seçimlerinde de Yılmaz’ın yüzde 50’ye yakın aldığı büyük oy oranıyla Mısırlıoğlu’nun aldığı yüzde 37,7 oranlık oy karşısında yenilgiye uğrayarak Bolu Belediye Başkanlığı Odası’na yine girememişti.

Özcan-Mısırlıoğlu işbirliği

2014 Yerel Seçimleri her ne kadar AK Partili Alaadin Yılmaz’a karşı CHP’li Mehtap Özcan Mısırlıoğlu arasında geçse de Bolu kamuoyu bunu Yılmaz ve Özcan arasında geçen bir yarış olduğunu konuşuyordu.

Yılmaz 10 bin oy farkla kazandı

2014 Yerel Seçimlerinde Bolu’da partilerin oy oranı AK Parti (Alaaddin Yılmaz) yüzde 49,6, CHP (Mehtap Özcan Mısırlıoğlu) yüzde 37,7, MHP (Şükrü Gülez) yüzde 9,9, SP (Veysel Çetinkaya) yüzde 1,8 oy oranına sahip olmuştu.

İlçelerde ise bu durum şöyleydi:

Dörtdivan

AK Parti yüzde 62,8

MHP yüzde 34,4

CHP yüzde 8,1

SP yüzde 4,2

BTP yüzde 0,4

Gerede

AK Parti yüzde 59,3

MHP yüzde 31,5

SP yüzde 7

CHP yüzde 1,9

BTP yüzde 0,2

Göynük

AK Parti yüzde 49,5

MHP yüzde 31,2

CP yüzde 9,9

SP yüzde 8,7

BTP yüzde 0,5

Kıbrıscık

CHP yüzde 58

AK Parti yüzde 37,1

MHP yüzde 3

SP yüzde 1,8

Mengen

CHP yüzde 52,2

AK Parti yüzde 37,5

MHP yüzde 8,6

SP yüzde 1,6

BTP yüzde 0,1

Mudurnu

CHP yüzde 47,9

AK Parti yüzde 38,6

MHP yüzde 10,1

DP yüzde 2,2

SP yüzde 0,7

Seben

AK Parti yüzde 52,4

MHP yüzde 32,3

CHP yüzde 13,3

SP yüzde 1,2

BTP yüzde 0,8

2014 yılı partilerin İl Genel Meclisi koltuk oranları şöyle olmuştu:

AK Parti yüzde 54 ile 16 İl Genel Meclis Üyesi

CHP yüzde 23,8 ile 5 İl Genel Meclis Üyesi

MHP yüzde 16,1 ile 2 İl genel Meclis Üyesi

SP yüzde 3,1

DP yüzde 1,4

AK Parti içindeki çalkantı

31 Mart 2019’a gelindiğinde Bolu’daki siyasî arena yine hareketliliğini koruyordu. Siyasî aktörlerin başında gelen AK Partili Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın kendi partisi içindeki dalgalanmalardan ötürü AK Parti’den aday gösterilip gösterilmeyeceği merakla bekleniyordu. Yılmaz’ın aday olup olmayacağını bekleyenlerin başında ise Yılmaz’ın ezeli rakibi ve diğer güçlü siyasî aktör 2009’dan bu yana milletvekili olan CHP’li Tanju Özcan’dı.

Özcan’ın içinde ukde kaldı

Özcan ‘Bolu Belediye Başkanlığı içimde ukte kaldı” diyerek yaptığı milletvekilliğinde yıllarca Yılmaz’ın koltuğa aday olmamasını bekledi. Kamuoyu Yılmaz’ı aday gösterileceğinden emin olarak beklerken Özcan da ‘Aday olacak mısınız?’ sorularına bu nedenle ‘Asla aday olmayacağım’ diye cevap veriyordu.

Yılmaz’ın yerine Fatih Metin

Yılmaz’ın 3 dönem kuralına takıldığı söylenerek aday gösterilmemesi ve yerine Yılmaz’ın siyasete soktuğu ve Bakan yardımcılığı görevlerini üstlenen Fatih Metin’i AK Parti’den aday göstermesi durumunda Özcan’ın önü açılmıştı oldu. Aynı gün Özcan milletvekilliğinden istifa ederek CHP’den Bolu Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Özcan ve Metin tekrar karı karşıya geldi

Özcan 2009’da Yılmaz’dan Başkanlık koltuğunu alamamıştı ama 2011’de AK Parti’nin 3. Milletvekili olan Fatih Metin’i koltuğundan indirerek 34 yıl sonra CHP’ye Bolu milletvekilliğini kazandırmıştı. 2019 Yerel Seçimlerinde de rakibi olan Fatih Metin’den Bolu Belediyesi’ni almak bu nedenle zor olmayacaktı. Öyle de oldu.

Milletvekilliğinden sonra başkanlığı da kazandı

Bolu Merkez’de 31 Mart 2019’da yapılan Yerel Seçim sonuçlarına göre CHP Adayı Tanju Özcan oyların yüzde 52,71’ni alarak AK Partili Aday Fatih Metin’ni yüzde 45,34’lük oy oranı ile geride bırakınca Bolu Belediye Başkanlığını kazandı.

Özcan’ın yüksek oy oranı

2019 Yerel Seçimlerinde Bolu’da partilerin oy oranı CHP (Tanju Özcan) yüzde 52,71, AK Parti (Fatih Metin)) yüzde 45,34, SP (Turan Kılınç) yüzde 1,58, Vatan Parti (Selahattin Özbölük) yüzde 0,33 şeklinde oldu.

İlçelerde ise bu durum şöyleydi:

Dörtdivan

Bağımsız yüzde 46,74

AK Parti yzde 38,24

MHP yüzde 10,29

Gerede

AK Parti yüzde 47,01

BBP yüzde 30,35

MHP yüzde 16,62

Göynük

MHP yüzde 43

AK Parti yüzde 39,71

CHP yüzde 13,63

Kıbrıscık

CHP yüzde 38,96

Bağımsız yüzde 36,68

AK Parti yüzde 18,74

Mengen

CHP yüzde 45,34

AK Parti yüzde 35,65

MHP yüzde 17,37

Mudurnu

MHP yüzde 40,41

AK Parti yüzde 29,38

CHP yüzde 29,21

Seben

AK Parti yyüzde 65,93

İYİ Parti yüzde 23,71

MHP yüzde 9,77

Yeniçağa

AK Parti yüzde 68,07

SP yüzde 19,80

CHP yüzde 6,05

31 Mart 2019 yılı Yerel Seçimlerinde partilerin İl Genel Meclisi koltuk oranları şöyle oldu:

AK Parti yüzde 45,34 ile 16 İl Genel Meclis Üyesi

CHP yüzde 29,37 ile 5 İl Genel Meclis Üyesi

MHP yüzde 15,38 ile 2 İl genel Meclis Üyesi

İYİ Parti yüzde 3,99

SP yüzde 2,25

Şimdi ise Türkiye ve Bolu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine kilitlendi. Bolu’da büyük heyecanın yaşandığı seçimlerde sandıktan kim çıkacağı 31 Mart gecesi görülecek…